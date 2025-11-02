El cantante y actor nació en Jaén, pero llegó al municipio de Utiel de niño para empezar su carrera profesional

Para el alcalde Ricardo Gabaldón, Joselito les ha demostrado su "cercanía, cariño y afecto que traslada allá donde va, haciendo gala de su utielanía"

ValenciaEl actor y cantante Joselito acaba de ser nombrado este 1 de noviembre hijo adoptivo de Utiel (Valencia), en un acto oficial celebrado en el Teatro Rambal. El alcalde Ricardo Gabaldón destacó que es un "embajador extraordinario" del municipio al que llegó siendo un niño.

Durante el evento organizado por el Ayuntamiento a las 19:30 horas y con entrada libre, se le entregó la distinción honorífica al reconocido artista por su dilatada trayectoria profesional, que arrancó cuando empezó a vivir en la localidad.

Se trata de un título recogido en el Reglamento de Honores y Distinciones de Utiel, que se concede a aquellas personas nacidas fuera del pueblo por el desarrollo de méritos excepcionales que merecen un verdadero reconocimiento colectivo.

En el caso de José Jiménez, es natural de Beas de Segura (Jaén), lugar que abandonó desde muy pequeño para afincarse en el municipio valenciano. "Todos lo consideramos un utielano más", recalcó el regidor.

"Cercanía, cariño y afecto" de Joselito

"Así nos lo ha demostrado con su cercanía en el trato, además de con el cariño y afecto que siempre traslada allá donde va haciendo gala de su 'utielanía', promocionando las costumbres y tradiciones de su pueblo adoptivo”, añadió.

Joselito ha recibido la distinción tras la aprobación previa de su nombramiento en sesión plenaria celebrada por el Ayuntamiento de Utiel. Con este distintivo, el cantante y actor suma dos reconocimientos honoríficos del consistorio utielano, ya que en 2022 una de las calles del municipio fue rotulada con su nombre.

El acto estuvo amenizado con actuaciones teatrales y musicales de artistas locales. Recordamos que ya el popular vecino, que actualmente tiene 82 años, fue pregonero de la Feria y Fiestas de Utiel en el año 2022.

Salto a la fama con 'El pequeño ruiseñor'

José Jiménez Fernández inició una carrera meteórica en el mundo del cine y de la interpretación que le llevaron a ser considerado incluso como un niño prodigio. De una familia muy humilde, saltó a la fama en 1956 con la película 'El pequeño ruiseñor'.

De hecho, tras su éxito en ella, se le empezó a apodar precisamente como ese título. Tenía por entonces 13 años y su voz ya apuntaba maneras al estrenarse en la gran pantalla. Volvió a repetir protagonismo en las siguientes dos obras de la misma trilogía.

Tras ganar relevancia en 'La saeta del ruiseñor' de 1957 y 'El ruiseñor de las cumbres' en 1958, fue sumando más apariciones en producciones cinematográficas. Por ejemplo, 'El pequeño coronel' de 1960, 'Loca juventud' en 1965 o 'La vida nueva de Pedrito de Andía' el mismo año.