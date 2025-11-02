Maribel Vilaplana regresó a última hora del sábado a su domicilio tras ser atendida por los médicos en un centro hospitalario

El PP valenciano apunta a Vicente Mompó como posible sucesor de Carlos Mazón

ValenciaLa periodista Maribel Vilaplana, quien pasó varias horas con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el día de la dana de Valencia, se recupera en su casa tras sufrir un cuadro de ansiedad por el que este sábado fue trasladada a un hospital, según han informado este domingo a EFE fuentes de su entorno.

Las mismas fuentes han indicado que Maribel Vilaplana regresó a última hora del día a su domicilio tras ser atendida por los médicos en un centro hospitalario.

La periodista está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes

La periodista que comió con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre de 2024, el día de las inundaciones que causaron 229 muertos en la provincia de Valencia, está citada en los juzgados de Catarroja para declarar este lunes como testigo ante la jueza que instruye la causa penal por la gestión de la dana.

Según dictaminó la Sección Segunda de la Audiencia de Valencia, Vilaplana puede "ofrecer detalles o matices que pudieran resultar de interés para la investigación" y concretamente sobre "el proceso seguido la tarde del 29 de octubre en la toma de decisiones, el cual es objeto de la investigación penal en curso".

La comisión del Congreso que investiga la dana arranca esta semana

La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que causó 237 víctimas mortales, principalmente en la provincia de Valencia, el 29 de octubre de 2025, arranca esta semana sus comparecencias recibiendo a un total de 13 representantes de las víctimas repartidos en tres sesiones que tendrán lugar entre el martes y el jueves.

Todos ellos comparecerán con un formato especial acordado por la comisión, que ha preferido no utilizar en este caso el clásico interrogatorio de preguntas y respuestas, sino que ha optado por un sistema menos directo para que los comparecientes se encuentren lo más cómodos posible.

Así, cada uno de ellos podrá hacer una intervención inicial para contar su experiencia durante 15 minutos, después cada grupo contará con cinco minutos para formular preguntas, y los comparecientes tendrán otros 15 para contestar.

Las víctimas desfilarán ante la comisión un día después de que la periodista Maribel Vilaplana, que comió y compartió una larga sobremesa con el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la riada, comparezca como testigo ante la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la catástrofe.

Además, lo harán apenas días después de que el propio Mazón anunciara un periodo de reflexión tras lo acontecido en el funeral de Estado del pasado jueves, donde acudió pese a que los afectados le habían solicitado que no lo hiciera y fue duramente increpado por algunos de los presentes.