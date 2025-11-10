Uno de los sospechosos del doble crimen de Mazarrón dormía junto a los cadáveres

Bayron Alexis, el segundo sospechoso detenido por los asesinatos, llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraban los cadáveres.

la magistrada que investiga el doble crimen de Mazarrón cree que una tercera personas participó en los crímenes.

Compartir







La investigación del 'crimen del zulo' sigue abierta. Y las novedades de auto de la juez aumentan la sensación de atrocidad en los crímenes de los dos jóvenes descuartizados. Bayron Alexis, el segundo sospechoso detenido por los asesinatos, llegó a pernoctar "en la habitación en la que se encontraba la oquedad que daba acceso al sótano donde se encontraron los restos humanos". Es decir, que llegó a dormir con los cadáveres, informa ‘La Opinión de Murcia’.

Los colombianos Carlos Andrés y Bayron Alexis pudieron contar con la ayuda de un tercero, para descuartizar a José Patricio (Ecuador, 1981) y a Edwin Guillermo (Ecuador, 1992), cuyos cuerpos fueron localizados en un zulo de una casa okupa de la Urbanización Camposol.

PUEDE INTERESARTE Localizan a Selim Khouani, el ciudadano francés con trastornos psiquiátricos que desapareció hace siete meses

La jueza tiene claro que los dos sujetos, excompañeros de piso y amigos, que ya están en prisión provisional por los asesinatos, mataron a cuchilladas a los dos amigos y ocultaron sus restos en una casa okupa "posiblemente junto con, al menos, otra persona más".

El auto de la juez destaca también que se utilizó un arma blanca para matar a estos dos padres de familia, empleados en una empresa de construcción de piscinas, y que se accedía por un agujero secreto al zulo en el que fueron escondidos sus cadáveres. Sus familias les buscaban sin descanso desde el pasado 16 de abril en la localidad.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

El robo de un móvil pudo motivar todo

Según confirmaba la propia exmujer de Edwin Guillermo, el desaparecido protagonizó un incidente con un miembro de estas bandas seis meses antes de desaparecer. Todo comenzó por el supuesto robo de un móvil en un restaurante de Murcia. Al parecer, el desaparecido y padre de sus dos hijos gemelos se peleó con unos hombres "de Honduras o de Guatemala" que le habían robado su teléfono, según indicaba la exmujer de Edwin Guillermo a 'El Español'.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

"El padre de mis hijos, me contó que tenía miedo y durante un mes no volvió por Totana”, confiesa la madre de los hijos de Edwin Guillermo que, también, aclaraba al medio de comunicación que el desaparecido nunca había tenido contacto ni relación con estas bandas latinas.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Otro hilo del que han tirado los investigadores son las imágenes grabadas por las cámaras de seguridad de una gasolinera de Fuente Álamo. En ellas se ve el Citroën C5 de José Patricio ocupado por varias personas, ninguna de ellas identificadas como los dos desaparecidos. Por eso, los investigadores tratan de averiguar qué hacían esas seis personas dentro del coche de José Patricio y cómo consiguieron el vehículo.

En junio, la exmujer y madre de los hijos de Edwin Guillermo pedía que se investigase estas dos desapariciones. "Algo les hicieron. Tanto Guillermo como José Patricio habían cobrado y llevaban encima dinero en metálico", declaraba la mujer al medio de comunicación anteriormente citado.

Se busca a un tercer sospechoso

Ahora, la magistrada que investiga el doble crimen de Mazarrón tiene claro que los dos sujetos que ya están encerrados por los asesinatos de dos amigos ecuatorianos actuaron "posiblemente junto con, al menos, otra persona más".

Bayron, alias Nike, estaba en situación irregular en España. La jueza considera que hay indicios que apuntan a que podría ser uno de los autores materiales o cooperadores necesarios en la comisión de los hechos. Tres testigos identifican a Bayron Alexis, como uno de los inquilinos de la casa okupa donde yacían los restos mortales de los ecuatorianos. No solo eso. Bayron tiene antecedentes a sus espaldas.

Bayron figura en un atestado de agosto de 2022, de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Elche; en otro atestado por robo con violencia, elaborado por la Policía Científica en octubre de 2022 en la Junquera (Gerona), y en mayo de 2025, sus datos aparecen en otros dos atestados de la Comisaría del Carmen en Murcia, por un homicidio doloso en grado de tentativa y por infracciones administrativas, según apunta El Español.

El auto remarca que "continuarán practicándose diligencias de investigación, entre ellas las tomas de declaración en sede judicial y en calidad de testigos a numerosas personas, así como la práctica de otras diligencias dirigidas a lograr esclarecer la posible participación de otras personas y para encontrar el arma utilizada en los hechos". Y encontrar a ese tercer sospechoso de participar en los hechos.