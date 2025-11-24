Existen varios tipos de sedación para estar más relajado a la hora de someterse a un tratamiento dental

Investigan si la anestesia usada en el clínica dental de Alzira estaba alterada, contaminada o fabricada de manera incorrecta

ValenciaLa Policía sigue investigando cómo se produjo la muerte de una niña de seis años tras un tratamiento dental en una clínica que no tenía permisos para hacer intervenciones con sedación en Alzira. La segunda víctima, una menor de cuatro años que fue tratada el mismo día, ya ha salido de la UCI. Tras pasar cuatro días allí, la niña ya está en planta y su evolución es favorable mientras sigue en marcha la investigación del grupo de homicidios de la Policía Nacional.

Las autoridades ya han tomado declaración a la odontóloga y al anestesista, ambos colegiados. La clínica no disponía de autorización para realizar ese tipo de anestesia, la sedación intravenosa. Los agentes también analizan para determinar qué causó el ingreso de la menor de cuatro años en la UCI y el fallecimiento de la niña de seis años.

Hay varios tipos de sedación para determinados pacientes

Existen varios tipos de sedación para estar más relajado a la hora de someterse a un tratamiento dental. "Tenemos la utilización del óxido nitroso, vía inhalatoria, que es una sedación mínima o el uso de medicación vía oral, que es una sedación moderada", afirma María Dolores Casaña, doctora en Odontología.

Pero se hace con determinados pacientes. "Niños miedosos personas o personas mayores con ansiedad o con necesidades especiales”, asegura el presidente de la Sociedad Española de Odontopediatría SEOP, el doctor Miguel Hernández. También se puede utilizar una sedación intravenosa como la que se le administró, presuntamente, a la niña de seis años fallecida en la clínica dental de Alzira.

Solo se pueden usar tres fármacos para hacer sedaciones

"Por vía intravenosa para hacer sedaciones solo se pueden utilizar tres fármacos: Benzodiazepina, ketamina y Propofol. El Propofol es el que con más probabilidad puede provocar paradas respiratorias", recalca Vicente Domingo, presidente sociedad valenciana de anestesiología. Es obligatorio que esta sedación la realice un anestesista colegiado y en este caso así fue.

"No sabemos cuanta sedación se le ha administrado en niños. Suelen ser dosis bajas para que toleren el procedimiento, la consciencia y la ventilación", indica Domingo. Pero la clínica dental también debe tener una licencia especial y no la tenía. Solo podía administrar anestesia local.