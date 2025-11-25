La clínica dental de Alzira no disponía de una sala de recuperación tras las sedaciones

Rocío Martín 25 NOV 2025 - 10:17h.

La menor fallecida pasó varias horas en una sala de observación antes de ser trasladada al hospital

La sedación, bajo sospecha en el caso de la niña fallecida en Alzira: cuándo y cómo se pueden usar en odontología

AlziraLas autoridades continúan investigando el fallecimiento de una niña de 6 años tras ser asistida en la clínica dental privada en la localidad de Alzira, en Valencia. Este lunes, la otra niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València por las mismas causas salía de la UCI y pasaba a planta.

Según ha declarado en su comparecencia ante la Policía Judicial la odontopediatra que atendió a las menores, la clínica donde fueron tratadas las dos niñas que acabaron hospitalizadas —una murió en el Hospital de la Ribera después de ingresar en parada cardiorrespiratoria y la otra tuvo que ser trasladada a la UCI pediátrica del Clínico de Valencia— carecía de una sala destinada a la recuperación tras la sedación.

En el caso de la menor que falleció, los padres explicaron que pasó varias horas en una sala de observación antes de ser trasladada al hospital. Según el testimonio de la dentista, la pequeña tuvo que permanecer en un gabinete dental situado junto al que se empleó para la intervención, donde estuvo acompañada por sus familiares. La profesional también señaló que no se recurrió a anestesia general: ambas niñas fueron sedadas, como recoge El Periódico.

Los padres firmaron el consentimiento

Según la odontopediatra, en las visitas previas se habló con las familias sobre el plan de tratamiento y las complicaciones que podía haber si se intentaban las extracciones y los empastes sin sedación. Una vez aclarado el procedimiento, ambos padres dieron su visto bueno, tal y como la profesional declaró tanto ante la Conselleria como ante la Policía.

La clínica, de hecho, ya habría entregado el consentimiento informado firmado por los progenitores.

La clínica no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia

El pasado lunes, fuentes de la Conselleria de Sanidad confirmaban que la clínica dental privada donde ocurrieron los hechos no tiene autorización sanitaria para realizar técnicas de actividad de anestesia, que incluye la sedación con fármacos intravenosos.

El centro privado está autorizado como clínica dental con actividad de odontología-estomatología, con lo que sí puede administrar sin más autorización anestésicos locales.

El tratamiento a la niña de 6 años fallecida fue realizado por médicos colegiados

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV) ha confirmado en un comunicado que los tratamientos odontológicos y la anestesia realizadas en una clínica dental privada en Alzira (Valencia), tras los que falleció una niña de seis años, fueron realizados por médicos colegiados.

El ICOEV lamenta "profundamente" el fallecimiento de la menor y el ingreso de otra niña de 4 años tras la realización de tratamientos odontológicos en ambos casos con sedación administrada por un médico especialista en anestesia en la localidad de Alzira.

Asimismo, ha trasladado sus condolencias a la familia de la menor fallecida "en estos difíciles momentos" al tiempo que se desea una evolución positiva de la otra menor ingresada, que ha salido de la UCI.

Sale de la UCI la niña de 4 años ingresada tras ser atendida en la clínica dental

La niña de 4 años que fue ingresada en el Hospital Clínico de València tras ser atendida en una clínica dental privada ha salido de la UCI y pasado a planta donde evoluciona favorablemente.

La menor acudió el pasado jueves por la tarde a Urgencias del Hospital de la Ribera, en Alzira (Valencia), porque presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la UCI pediátrica del Clínico, donde ya ha pasado a planta.