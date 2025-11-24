Esperanza Buitrago Agencia EFE 24 NOV 2025 - 12:53h.

El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia asegura que ambos profesionales están colegiados

Investigan si la anestesia usada en el clínica dental de Alzira estaba alterada, contaminada o fabricada de manera incorrecta

El tratamiento odontológico y la administración de la anestesia intravenosa realizados en una clínica dental de Alzira (Valencia), tras los que falleció un niña de seis años, fueron practicados por profesionales colegiados, ha informado el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV). La otra menor de cuatro años, que tuvo que ser ingresada tras recibir un tratamiento en la misma clínica ya ha pasado a planta.

El ICOEV “lamenta profundamente” el fallecimiento de una menor y el ingreso hospitalario de otra tras la realización de tratamientos odontológicos con sedación, administrada en ambos casos por un médico especialista en anestesia, en la localidad de Alzira.

“Desde el Colegio queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a la familia afectada en estos momentos tan difíciles, así como desear una evolución favorable para la otra menor ingresada”, afirma el comunicado.

El tratamiento odontológico y la administración de la anestesia intravenosa fueron realizado por profesionales colegiados. “Desde el ICOEV cabe remarcar que, en ambos casos, los tratamientos odontológicos fueron realizados por una profesional colegiada y con formación en odontopediatría y por otro lado la administración de anestesia intravenosa fue realizada por un médico colegiado especialista en anestesia”.

“Ante la apertura y desarrollo de una investigación oficial, y considerando la posible judicialización del caso, este Colegio entiende que no debe realizar más valoraciones que las ya expresadas. Esta decisión responde tanto al respeto debido a la investigación en curso como a la responsabilidad y prudencia institucional, dado que se desconocen por el momento las circunstancias concretas del suceso”, concluye el comunicado.

La menor ingresada sale de la UCI

La menor de cuatro años que estaba ingresada en la UCI del Hospital Clínico de Valencia ha pasado ya a planta y evoluciona bien, según ha informado la Consellería de Sanidad de la Generalitat Valenciana que ha abierto una investigación.

Más allá del informe de los inspectores de Sanidad, el Grupo de Homicidios de la Policía se ha hecho cargo de la investigación. Han interrogado al médico anestesista y ahora analizan los fármacos sedantes empleados.

La Policía investiga si el anestesista podría haber utilizado un grupo de unidades de un fármaco sedante alterado, contaminado o fabricado de manera incorrecta. Los agentes analizan la trazabilidad de la sustancia anestésica administrada a las dos niñas. Tratan de determinar la calidad y origen del fármaco con un rastreo de la cadena de suministro y su estado de conservación.

Hasta ahora ha trascendido que la Clínica dental de Alzira carecía de permisos para administrar sedación intravenosa. Por ahora permanece cerrada por orden de Sanidad.