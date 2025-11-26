Los primeros análisis descartan que la niña sufriera alguna enfermedad previa

El padre de la niña fallecida en Alzira tras un tratamiento dental rompe su silencio: “Estamos desolados”

ValenciaLos resultados obtenidos de una primera autopsia inicial practicada a la menor de 6 años fallecida tras haberse sometido a un tratamiento dental en una clínica de Alzira, Valencia, arroja que la niña no sufría ninguna enfermedad previa a la intervención.

Los investigadores ahora están pendientes de resultados más detallados que se están realizando en el Instituto Nacional de Toxicología de Barcelona, para conocer las causas concretas de la muerte de la menor.

Tras estos primeros resultados se descarta que la niña tuviese una enfermedad previa que le hubiese provocado la reacción mortal al sedante que se le administró para los empastes y las extracciones a las que fue sometida, recoge El Levante.

Tanto la Policía Nacional como la Conselleria de Sanidad han abierto una investigación para conocer los motivos de la muerte de la menor y depurar responsabilidades en el caso. Mientras, los padres de la niña se encuentran totalmente “desolados” y están requiriendo de “ayuda psicológica” para poder afrontar el proceso de la muerte de su única hija.

Parada cardiorrespiratoria

La menor de 6 años ingresó el jueves a las 16:52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento.

Además, se da la circunstancia de que a las 15:11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, esta de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde ya fue trasladada a planta y su evolución es favorable.