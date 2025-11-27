Sanidad deberá indemnizar a la mujer, de 47 años, con 35.000 euros tras una incorrecta atención sanitaria que puso en riesgo la vida de la paciente

Condenan a la Sanidad valenciana por la muerte de una mujer a la que no administraron heparina

Compartir







ValenciaDespués de seis meses de intensos dolores, un TAC cofirmó que una mujer llevaba en el interior de su estómago una gasa infectada que se habían dejado los cirujanos tras una intervención quirúrgica. Para extraerla tuvieron que volver a operarla.

Un error que le causó lesiones e importantes secuelas. Le tuvieron que extirpar el ovario derecho y le hicieron una resección del intestino delgado. Además, dos años después, la mujer sigue teniendo dolor al movimiento, estreñimiento crónico, imposibilidad de coger peso y una cicatriz en forma de ancla tras las intervenciones, según recoge Las Provincias.

PUEDE INTERESARTE La autopsia a la niña de 6 años muerta en Alzira tras un tratamiento dental confirma que no padecía ninguna enfermedad previa

Un grave error, por el que Sanidad deberá indemnizar a la mujer, de 47 años, con 35.000 euros, tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana.

Riesgo para su vida

En enero de 2023 le realizaron una histerectomía para extirparle el útero. Una intervención que presentó algunas complicaciones y en la que se dejaron la gasa. Desde entonces, la mujer empezó a sentir mucho dolor y no lograba recuperarse de la intervención. Pero, aunque tenía un bulto evidente en la zona operada, no le realizaron ninguna prueba.

Sólo cuando el dolor era insoportable, le hicieron un TAC medio año después de la operación en el que le detectan esa gasa infectada, que tenía unas medidas de 78x71x63 mm.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Pese a la evidencia, aún pasaron cuatro días hasta la nueva intervención. El informe médico detalla que al sacarla, "era una gasa putrefacta e infectada, que podría haber terminado con la vida de la paciente por sepsis en caso de no ser extraída".

El informe médico pericial concluye que la asistencia sanitaria "no fue correcta en cuanto al olvido de material quirúrgico".

Por todo ello, el Consell Jurídic estima la reclamación de la paciente e impone a Sanidad una indemnización de 34.841 euros por este caso.