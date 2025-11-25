Carlos Plá 25 NOV 2025 - 07:00h.

El primer mes de rehabilitación se lo ha costeado la ONG Admundi, pero necesitan más fondos para seguir pagando el tratamiento a partir de diciembre

Carlos Martínez, el joven que ha conseguido crear un exoesqueleto con el que Mary, mujer que le cuidó, vuelva a andar sin dolor: “Ella me enseñó a dar mis primeros pasos"

ValenciaJosé, el niño valenciano de 4 años con una parálisis cerebral y autismo, acude cada día a su sesión de tres horas diarias de rehabilitación intensiva para intentar andar solo. "Tiene mucho potencial y muchas ganas, que es muy importante", asegura José Flores, padre del pequeño, que explica que "él viene con ilusión y se lo toma como un juego, siempre está riendo".

En solo unos días la evolución está siendo mejor de la esperado. Con la ayuda de los rehabilitadores ya se levanta y da sus primeros pasos. Incluso, sube unas pequeñas escaleras sujetándose a las barandillas. "Están trabajando las piernas y la cadera para que gane fuerza".

Un tratamiento que tiene un coste mensual de 2.700 euros al mes, que no pueden pagar. "Son 45 euros cada hora y la Seguridad Social no lo cubre, a pesar de que lo necesita. Hay muchos niños con parálisis cerebral como José a a los que solo se les cubre una hora a la semana de atención temprana, que es insuficiente", asegura el padre.

La ONG Ad Mundi les ha costeado el primer mes y les ha buscado una clínica especializada en Torrent (Valencia) a la que acuden cada día desde Massalavés (Valencia). Pero los fondos que han obtenido solo les cubren noviembre. "Los rehabilitadores nos dicen que va muy bien, pero para conseguir que ande es necesario que el trabajo sea continuado durante varios meses porque si para, sus músculos se debilitan".

Artistas como Juan Magán o el dúo K-Narias, y famosos como Kiko Ribera, han hecho importantes donaciones para que pudieran comprar un andador especial y una silla adaptada. "Con el andador ya puede ir solo por casa y con la silla podemos sacarlo a la calle sin peligro de que se golpee en la cabeza".

A través de la plataforma GoFundMe siguen pidiendo donativos para seguir con la recuperación del pequeño. "Mi mujer recibe una paga de 400 euros como cuidadora del niño 24 horas 7 días a la semana y yo soy repartidor y no me puedo comprometer con ningún trabajo porque tengo que llevar al niño continuamente al médico o rehabilitación. Ahora cada día tenemos que hacer casi una hora en coche de ida y otra de vuelta para acudir a la clínica", explica el padre.

Parálisis cerebral y autismo

José nació de forma prematura, con solo seis meses de gestación. "Nació muerto y tuvieron que reanimarlo", explica su padre. Con solo 11 días tuvieron que operarlo de urgencia por una hidrocefalia y le sacaron el líquido que se le acumulaba en el cerebro. Tres meses después pudo ir a casa por primera vez, pero cuando tenía siete meses, tuvo que se intervenido de nuevo para colocarle una válvula de derivación. “Fue otra operación a vida o muerte y aunque sobrevivió ya tenía muchos problemas que le provocaban debilidad en las piernas y falta de equilibrio".

Como consecuencia de estos problemas sufre una parálisis cerebral y más tarde le detectaron autismo. Sin embargo, solo le reconocieron un 42% de discapacidad, insuficiente para que la Seguridad Social cubra las necesidades reales de este pequeño.