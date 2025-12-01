El hombre de 30 años fue encontrado muerto a las 24 horas de aterrizar en España

Nathan Osman, tenía 30 años cuando fue encontrado muerto, a penas en las 24 horas después de llegar al balneario en Benidorm para una escapada de fin de semana con amigos en septiembre de 2024, la familia del que fue encontrado muerto al pie de un acantilado en Benidorm, dice que tiene nuevas evidencias encontradas en su móvil que sugieren que su muerte fue parte de un crimen .

El cuerpo de Nathan fue encontrado al pie de un acantilado de 200 metros por un policía, que en ese momento estaba fuera de servicio. La autopsia reveló que falleció por lesiones en la cabeza y el abdomen tras caer desde una gran altura, pero no había señales de haber sido asesinado.

Según cuenta 'Independent' la policía concluyó inicialmente que Osman había muerto en un “trágico accidente” cuando regresaba solo a su habitación de hotel, pero su familia ha querido volver a abrir la investigación ahora que creen que la muerte no fue del todo clara, y ha pedido a las autoridades que investiguen la posibilidad de homicidio.

Nuevos datos telefónicos sugieren que Osman, de Pontypridd en el sur de Gales, no podría haber llegado a pie al lugar remoto donde fue encontrado, dijo su familia después de recibir su móvil hace dos meses. La familia siguió sus últimos movimientos a través de una aplicación de 'Salud' y dijo que su ritmo "no era consistente con una caminata rápida o incluso un sprint", dijo su hermano Lee Evans. Estos han confesado que “hay un desglose dentro de la aplicación de cada 10 minutos: la distancia, el ritmo, la medición del ritmo, con todos los detalles que puedas imaginar”, dijo Evans.

La familia afirma que el rápido ascenso de Osman al acantilado fue lo que los convenció de que iba en un vehículo. Esta información les ha llevado a concluir que falleció aproximadamente media hora después de ser visto por última vez en las cámaras de seguridad.

También han localizado 27 cámaras de seguridad que, según afirman, podrían haber captado los últimos movimientos de Osman, después de que las autoridades locales afirmaran no haber encontrado ninguna, afirmando que tales cámaras "no funcionarían" o que las grabaciones habrían sido borradas.

"Fue realmente ridículo pensar que mi hijo hubiera llegado allí a las 4 de la mañana en plena oscuridad", dijo Elizabeth, la madre de Osman, después de visitar el lugar.

Jonathan, el padre de Osman se mostró molesto por la forma que ocurrió la investigación, y por no haberse organizado como una escena del crimen, ni con seguridad para la protección de pruebas confesando que se “podrían haberse llevado un montón de cosas, como unas huellas de neumáticos o huellas de pies, no se tomó ni el ADN”.

Toda esta información llegó a la policía española que reabrió una investigación sobre la muerte de Osman a principios de este año y la cerró en septiembre.