Juan Antonio es un hombre que sufrió una amputación de su pierna tras un accidente de tráfico y que defiende el uso de la nueva baliza

No solo habrá que tener la baliza V16: las multas que acarreará no usar también el chaleco reflectante

Compartir







La precaución y la paciencia son fundamentales al volante. Este viernes 19 de diciembre arrancaba la Operación Salida de Navidades. Hasta Reyes se esperan 22 millones de desplazamientos por carretera. Por eso, hay que recordar que, al regreso, todos debemos llevar en el coche la nueva baliza para señalizar accidentes.

Cada año hay 25 muertos y cientos de heridos atropellados en plena carretera. En 'Informativos Telecinco' hemos hablado con uno de ellos, con Juan Antonio. El es un firme defensor de la baliza que, a partir del 1 de enero, será obligatoria en todos los coches.

"No tiene precio, son solo 40 euros", defiende Juan Antonio tras sufrir la amputación de una de sus piernas

Como él mismo cuenta a las cámaras de 'Informativos Telecinco', Juan Antonio le dio un golpe a otro conductor en la carretera y salió del coche.: "Lo típico que te bajas a hacer los papeles. Estando entre los dos coches vino otra persona que no nos vio, se empotró contra nosotros y nuestros propios coches nos empotraron".

Escuchar a Juan Antonio sobrecoge. "La primera mirada fue hacia abajo y ya vi que me había arrancado la pierna directamente, mi pierna estaba debajo de otro coche. Con la corbata de un señor que paró me hice un torniquete porque en minutos te desangras".

En el momento del brutal accidente en el que perdió la pierna, Juan Antonio tan solo pensaba en sus hijos: "Decía 'madre mía, con lo pequeños que son y se van a quedar sin padre tan pronto'".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por eso, es un firme defensor de las balizas. "Cuando tú vas, la gente que lleva puesto el navegador te va a notificar que ahí hay un accidente... entonces la gente pasa con más precaución. Yo opino que es necesario, yo lo creo sinceramente".

Lleva 20 años viviendo con una prótesis completa de su pierna derecha y él mismo confiesa que se siente una persona "completamente distinta" tras el accidente.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

A los que critican en redes sociales la baliza porque cuesta 40 euros les lanza este mensaje: "No tiene precio, son solo 40 euros. La gente no sabe lo que es llevar una prótesis el resto de tu vida. Nos gastamos 40 euros actualmente en tomarte unas cañas. Pueden ser probablemente los 40 euros mejor invertidos de tu vida".

Las dudas sobre la baliza, resueltas por el director de la DGT

Por su parte, el director general de Tráfico, Pere Navarro, explicaba también a 'Informativos Telecinco' que el objetivo de implementar los dispositivos de preseñalización V16 a partir del 1 de enero de 2026 "no es multar". El director general de la DGT contestaba en Informativos Telecinco a todas las dudas que pueden surgir sobre la utilización de este dispositivo.

¿Se ve de día? ¿y en una curva cerrada? : muchos ciudadanos se preguntan incrédulos si este dispositivo se verá de día o en espacios de visibilidad reducida, y Navarro es claro: "¿Y el triángulo qué? Este al menos tiene una luz. ¿Qué quieres, bajar del coche para ir a colocar el triángulo por una curva que esté cerrada y que te atropellen a ti? ¿El Triángulo te avisaba? no", zanja.

: muchos ciudadanos se preguntan incrédulos si este dispositivo se verá de día o en espacios de visibilidad reducida, y Navarro es claro: "¿Y el triángulo qué? Este al menos tiene una luz. ¿Qué quieres, bajar del coche para ir a colocar el triángulo por una curva que esté cerrada y que te atropellen a ti? ¿El Triángulo te avisaba? no", zanja. ¿Está prohibido el uso de triángulos?: a partir del 1 de enero de 2026, será obligatorio el uso de la baliza V16, sin embargo, como señala Navarro, los triángulos no estarán prohibidos: "Si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocarlo, allá tú".