Carlos Plá Valencia, 22 DIC 2025 - 14:52h.

José Luis ha repartido 150 décimos del 90.693 premiados cada uno con 50.000 euros entre el personal del hospital y sus familiares

Siguiendo con la tradición de otros años, José Luis compró 150 décimos para repartir entre su familia y los antiguos compañeros del Hospital de San Juan de Alicante. "Los vendo a la gente que está interesada, yo no gano nada con ello. A todo el que la quiera comprar lo voy pidiendo y se la entrego. Estoy encantado de que les haya tocado", explica José Luis Aguado, que ha repartido en total 7,5 millones de euros. "Lo que más ilusión me ha hecho es darles el premio a mis hijos. También lo han comprado enfermeras, celadores, personas de seguridad y de otros departamentos del hospital", afirma.

El 90693 ha sido agraciado con el tercer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional celebrado este lunes. Desde que los niños de San Ildefonso lo han cantado a las 11:12 horas, el teléfono móvil de José Luis no ha dejado de sonar. "Lo mejor es recibir llamadas y casi todo el día. Hay gente muy necesitada que me ha llamado llorando", señala.

Cada uno de los 150 décimos está premiado con 50.000 euros. Una cantidad que también le ha tocado a José Luis. "No tengo ninguna necesidad ni pretensiones. Las Navidades las voy a pasar como siempre, me iré con mi familia a Madrid a disfrutar con ellos. Con el dinero no voy a hacer nada especial, para seguir viviendo tranquilo", afirma.

Primer gran premio de la administración

La administración número 30 de la playa de San Juan de Alicante es la primera vez que reparte un gran premio del sorteo de Navidad. En sus cuatro años de vida había dado otros premios, pero nunca ninguno del sorteo más importante del año. Además, de los 150 décimos repartidos por José Luis, han vendido otros 50 décimos del tercero, en total dos series del tercero. "Muy contentos de que esté tan repartido y que haya ido a un hospital, además de salud ahora tendrán algo de dinero", señala Roberto González, propietario de la administración.