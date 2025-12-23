Candela Hornero Madrid, 23 DIC 2025 - 10:41h.

Según las primeras investigaciones, el trabajador no llevaba ni casco ni arnés en el momento del accidente

Muere un trabajador de 56 años en Casinos, Valencia, cuando realizaba labores de limpieza por la dana

Compartir







Un trabajador de 52 años ha fallecido este lunes tras sufrir un accidente laboral en la localidad valenciana de Albal, según ha confirmado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según adelantó el diario Las Provincias, el operario cayó desde unos diez metros de altura después de que cediera un tejado de uralita cuando, al parecer, estaba revisando el sistema de aire acondicionado. Junto a él se encontraba un compañero que sufrió una crisis de ansiedad tras presenciar el accidente y no poder evitarlo.

PUEDE INTERESARTE Un jubilado del Hospital de San Juan de Alicante reparte 7,5 millones del tercer premio entre sus antiguos compañeros

De acuerdo con la información publicada por Levante-EMV, el fallecido es F. A. S. y el accidente ha sucedido mientras estaba trabajando para una empresa de placas solares ubicada en una nave de la zona industrial de l’Horta, en localidad citada.

Nada más producirse el accidente, varios compañeros que se encontraban en la nave intentaron socorrerle. El trabajador presentaba traumatismos muy graves como consecuencia de la caída, por lo que se dio aviso al 112, que envió una ambulancia al lugar.

Hasta el lugar del suceso se desplazó una unidad del SAMU, cuyo equipo médico realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación. Sin embargo, no hubo respuesta y solo se pudo certificar el fallecimiento del trabajador.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Guardia Civil investiga si el fallecido cumplía con la normativa de seguridad, aunque las primeras informaciones apuntan a que no llevaba ni arnés ni casco en el momento de la caída.

Tras el suceso se activó el protocolo de muertes violentas —consideración que incluye los accidentes laborales— y la investigación ha sido asignada al Equipo de Policía Judicial de Alfafar-Catarroja. Hasta el lugar se desplazó un médico forense que examinó el cuerpo y ratificó el origen accidental de la caída. Posteriormente, el cuerpo fue levantado y trasladado al Instituto de Medicina Legal de València, donde este martes se le practicará la autopsia.