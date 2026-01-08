La expareja de la alcaldesa de Almassora se metió en un contenedor a raíz de un brote psicótico

Sandra Pons 08 ENE 2026 - 12:01h.

Los operarios de la basura descubrieron el cuerpo al vaciar el contenedor en el camión, pero murió en el sistema de prensado

La víctima padecía un trastorno mental diagnosticado y recibía tratamiento psiquiátrico

Compartir







CastellónEl exmarido de la alcaldesa de Almassora (Castellón) murió de forma accidental tras meterse en un contenedor y ser aplastado por el camión de la basura. Al parecer, Vicente Domínguez sufrió un brote psicótico, una pérdida de contacto con la realidad, que hizo que se metiera dentro del contenedor de residuos. Según las investigaciones, nadie lo arrojó y no hubo implicadas terceras personas.

Antes de su muerte, una cámara de un establecimiento comercial grabó cómo Vicente Domínguez, corría por la calle sin que nadie le persiguiera. La principal hipótesis es que la víctima sufrió un delirio y vio un peligro inexistente. Se trata de un comportamiento que podría surgir a raíz de algún trastorno mental como la esquizofrenia o el consumo de estupefacientes.

La Policía averiguó que la víctima padecía un trastorno mental diagnosticado y recibía tratamiento psiquiátrico con medicación y terapia.

La investigación policial ha determinado que se trata de una muerte violenta de etiología accidental, algo que corrobora la autopsia. Dichas conclusiones conllevarán durante los próximos días el sobreseimiento libre de las actuaciones judiciales «por no ser los hechos constitutivos de delito».

Responsabilidad de los trabajadores de basuras

La familia del empresario fallecido considera que los empleados del servicio de recogida de basura podrían tener alguna responsabilidad en los hechos al no revisar los residuos antes de vaciarlos en el camión y accionar el sistema de prensado.

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 19 de octubre en la calle Pérez Galdós de Castellón. Los operarios de recogida de basura vaciaron el contenedor en el camión, cuando uno de los trabajadores vio lo que parecía una extremidad. Avisó de inmediato al conductor del vehículo para que detuviera el sistema de prensado, pero ya era tarde.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La víctima todavía estaba con vida, aunque respiraba con dificultad. Los basureros llamaron a la Policía y al 112 para que acudiera una ambulancia. Una vez que el cuerpo fue rescatado por los bomberos, que tuvieron que liberarlo de la máquina de prensado, un sanitario del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) certificó el fallecimiento del hombre de 45 años.

Domínguez tenía pareja y dirigía una empresa de gestión y servicios informáticos. Era padre de una niña de cinco años, hija de la política. Su muerte causó una gran conmoción en Castellón.