El Servicio Marítimo de la Guardia Civil de Alicante y Salvamento Marítimo buscan a Adrián, un hombre de 36 años -vecino de Abanilla- que desapareció en la zona de Guardamar y Santa Pola tras quedarse a la deriva en una pequeña embarcación. Se pudo rescatar a otro varón de 37 años que estaba en el barco y fue evacuado inicialmente a otro hospital, según informa 'La Opinión de Murcia'.

El afectado relato que comenzó a entrar agua en la barca tras pararse el motor y su primo se lanzó al agua para intentar llegar a la costa y pedir ayuda.

La embarcación se rompió y empezó a entrar agua

La Guardia Civil afirma que el desparecido y el hombre rescatado son Adrián y Blas, primos que viven en la localidad de Abanilla. Los dos se habían desplazado hasta Guardamar para probar una pequeña embarcación tipo zódiac que habían comprado. Ambos salieron de la plaza de Babilonia en Guardamar y pretendían regresar el mismo día a sus casas.

Pero durante la travesía se paró el motor, cerca de las 18:00 horas de la tarde del sábado y comenzó a entrar agua en el interior. Uno de ellos se puso el chaleco y se tiró al mar para llegar nadando a la costa, ya que podían visualizarla desde el punto en el que se encontraban.

Encontraron a uno de los tripulantes en el interior de la embarcación

La embarcación estaba a un kilómetro de distancia de tierra, cerca de una piscifactoría. Al no llegar a sus viviendas ese mismo día, los familiares avisaron a la Guardia Civil y se puso en marcha un dispositivo de búsqueda junto a Salvamento Marítimo. Emergencias recorrió toda la costa y a las 14:00 horas del domingo, un avión de Salvamento Marítimo localizó la embarcación a unas 15 millas náuticas de Santa Pola.

En la embarcación estaba uno de los tripulantes, un hombre de 38 años que fue trasladado al puerto de Santa Pola. Presentaba síntomas de hipotermia y fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Elche, donde quedó ingresado.

La temperatura del agua actualmente es de unos 16 grados en la zona de Guardamar, lo que reduce las posibilidades de de encontrarlo con vida. Las embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, los medios aéreos de Salvamento Marítimo y unidades del Instituto Armado siguen en la búsqueda de Adrián en el mar alicantino.