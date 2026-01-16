Un ladrón de balizas de Alicante roba de nuevo y se deja dentro su auto de libertad

Sandra Pons 16 ENE 2026 - 14:53h.

La Policía Nacional ha detectado un notable aumento de este tipo de delitos desde principios de año

Un artículo fácil de vender en el mercado negro por 5 o 10€

AlicanteUn ladrón de balizas logró salir en libertad del juzgado de guardia de Alicante el pasado domingo. Aunque la Fiscalía pidió su ingreso en prisión, la juez de guardia no la acordó. Al salir, fue directamente a robar en otro coche en Alicante y cometió un error garrafal, se le olvidó su auto de libertad dentro del vehículo robado.

No parece que le sirviera mucho el tiempo que estuvo detenido, ya que decidió ir a cometer nuevos robos en coches. No robaba cualquier objeto, le interesaba en especial robar las polémicas balizas que ahora Tráfico obliga a llevar en los vehículos.

Se deja su auto de libertad y efectos personales

Además de la resolución judicial había una chaqueta suya y la bolsa de plástico que entrega la Policía a los detenidos con sus efectos personales.

La Policía Nacional le arrestó de nuevo y, tras pasar este jueves a disposición judicial, ha sido puesto otra vez en libertad provisional.

El hombre, de 41 años y de nacionalidad española, está especializado en robar en vehículos tras romper ventanillas y acumula más de treinta detenciones, quince de ellas durante los últimos tres meses.

Se ha valorado realizar una comparecencia de prisión, pero Fiscalía no la ha solicitado al tratarse de un delito con una pena de entre uno y tres años de cárcel y no poder aplicarle la reincidencia al arrestado, que ya ha cumplido penas de cárcel y tiene causas pendientes de juicio, pero no condenas recientes.

Robos de balizas disparados

La Policía Nacional ha detectado un notable aumento de este tipo de delitos en la ciudad de Alicante. La reciente obligatoriedad de llevar una baliza de geolocalización para emergencias está siendo aprovechada por ladrones multirreincidentes para cometer robos en el interior de coches y furgonetas. Dichas sustracciones se han disparado desde principios de 2026 para venderlas a 5 y 10 euros.

Según fuentes policiales, la baliza se ha convertido en un objetivo atractivo para delincuentes por la fácil salida en el mercado negro. Los ladrones saben que los vehículos ya poseen este dispositivo en la guantera. Las balizas robadas se están vendiendo con una demanda creciente ya que no todos los conductores disponen de ellas todavía.

Jesús Castañeda, portavoz de la Policía Nacional, corrobora que es un artículo fácil de vender en el mercado negro. "Es una situación que se está produciendo en toda España, en el mercado negro se puede vender por 5 o 10€ , y el perfil del delincuente es reincidente, aunque son delitos menores", expone.

Aparte de balizas, "siguen llevándose de paso todo lo que tiene el coche al abasto" afirma Castañeda, eso sí, "las balizas llevan número de serie y le sirve a la policía para llegar a rastrear quien ha sido el autor".