Cuando llegaron los agentes a la vivienda vieron el cadáver del menor que presentaba golpes y heridas de arma blanca

Asesinato de un menor en Sueca: el hijo del detenido también afirma que fue su padre quien mató a su amigo de 13 años

Compartir







ValenciaLos vecinos de Sueca continúan impactados por el asesinato de un niño de 13 años a manos supuestamente del padre de su amigo. Nadie puede entender qué le pudo pasar a Juan Francisco, de 48 años, para matar a cuchilladas y golpes al pequeño Álex.

Fue el propio agresor quien se presentó el pasado sábado ante el cuartel de la Guardia Civil sobre las 18:30, con las manos ensangrentadas, confesando ser el autor de la muerte de Alex, el amigo de su hijo que se encontraba en su propia casa jugando a la consola cuando este le quitó la vida.

Antes de entregarse y tras supuestamente matar a Alex, el hombre sacó a su hijo de la casa, la cerró y llevó al menor a casa de sus abuelos. Fue entonces después cuando acudió al cuartel de la Guardia Civil, recoge El Mundo.

Cuando llegaron los agentes a la vivienda vieron el cadáver del menor que presentaba golpes y heridas de arma blanca.

Por el momento están abiertas todas las hipótesis sobre lo sucedido, aunque padre e hijo han coincidido en la versión de que fue el progenitor el culpable de la muerte.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El detenido pasará este martes a disposición judicial

El detenido será puesto a disposición judicial una vez se practique la autopsia a la víctima, que se llevará a cabo este lunes. Los investigadores mantienen abiertas todas las hipótesis sobre el crimen, según confirmó este domingo la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, que asistió a una concentración silenciosa convocada por el Ayuntamiento de Sueca en memoria del menor.

Bernabé confirmó que, sobre el detenido, "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores" --en relación a su exmujer--, que estaba "desactivada desde hace unos años".

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

El alcalde de la localidad, Julián Sáez, afirmó este domingo, en atención a los medios, que Sueca está "consternada" y "conmocionada" por este suceso, del que no encuentran "las palabras para explicar qué es lo que ha pasado".

El Ayuntamiento decretó dos días de luto, en los que las banderas ondearán a media asta, y ha puesto los servicios municipales a disposición de las dos familias, ambas de Sueca.

La víctima y el hijo del detenido eran compañeros de colegio, donde la Conselleria de Educación ha activado el protocolo de intervención en crisis "con el objetivo de acompañar emocionalmente al centro educativo y a toda su comunidad".