05 FEB 2026

La vuelta de este horno supone mucho más que la reapertura de un negocio para los vecinos, que un año y cuatro meses después de la DANA desean recuperar la normalidad



El Obrador de Toen, un horno tradicional de Benetússer (Valencia) con 44 años de historia, reabre sus puertas después de un año y cuatro meses cerrado tras quedar arrasado por la DANA del pasado 29 de octubre de 2024.

El hornero de toda la vida, un hombre ya jubilado, decidió cerrar definitivamente tras las inundaciones porque sus hijos no iban a continuar el negocio familiar. Así ha estado hasta que el pasado mes de septiembre, una pareja de Valencia decidió lanzarse a la aventura de emprender y reabrir el horno. "Cuando entramos había más de un metro de barro y había mucha maquinaria estropeada", recuerda Alex, nuevo hornero.

Después de medio año de duro trabajo y una importante inversión económica, el local ya está listo para volver a dar servicio a los vecinos. "Desde que llegamos estamos recibiendo mucho apoyo de la gente del pueblo, todo el mundo quiere que abramos cuanto antes porque siempre ha sido un lugar con mucha tradición", explica Alex.

Una reapertura que además llega con una importante carga emotiva, los nuevos dueños han realizado un gran mural de 15 metros de largo y más de metro y medio de alto, que es un homenaje a los afectados de la DANA. "Lo ha hecho un amigo mío, que es un conocido artista urbano, porque no se puede olvidar lo que pasó para que no vuelva a pasar", asegura Alex.

Junto a monumentos y costumbres propias de Valencia, la obra recoge escenas que reflejan las consecuencias de las inundaciones como los coches apilados en las calles, mientras que los voluntarios trabajan para retirar el barro y el agua. "Todos los vecinos que lo han visto han llorado emocionados", explica el nuevo propietario.

Recetas tradicionales

Un proyecto para el que Alex y su mujer, Karina, pastelera de profesión, han contado con el apoyo del antiguo hornero, que ha compartido con ellos sus secretos. "Nos ha facilitado las recetas y las formulas que utilizaba para elaborar los productos típicos del horno. De esta forma, podemos seguir con la tradición y aportar algunas novedades", cuenta.

La vuelta de este horno, con un nuevo nombre, Masa & Arte by Karina Flores, supone para Benetússer mucho más que la reapertura de un negocio, es un nuevo paso para recuperar la deseada normalidad y mantener el tejido económico de un municipio en el que se han perdido muchos de los comercios de proximidad.