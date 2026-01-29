Carlos Plá Valencia, 29 ENE 2026 - 04:30h.

Después de pasar casi un año trabajando 16 horas diarias retirando barro y reconstruyendo su vida, Miguel Ángel siguió entrenando con la ayuda de su mujer

La vida de Miguel Ángel se vino abajo el 29 de octubre de 2024. En poco más de media hora perdió su casa y sus dos negocios, un gimnasio y una tienda de muebles. "Esa tarde estábamos en el gimnasio solo tres personas y uno nos enseño un vídeo de cómo el agua se llevaba el puente de Picanya. No nos lo podíamos creer, pero decidimos irnos por precaución", cuenta Miguel Ángel Aguilar.

En el camino a casa, el agua comenzó a anegar las calles y cuando llegó a su adosado el agua ya llegaba a un metro de altura. "Mi mujer y yo nos subimos arriba, pero comenzaron a derrumbarse las paredes y quedó arrasada", recuerda emocionado. En la entrada, tenían las maletas preparadas para viajar a Italia para participar en el campeonato del mundo de Culturismo Natural, un deporte que practica desde hace años a nivel profesional. "Lo habíamos preparado con mucha ilusión y no pudimos ir".

Al día siguiente, sin tiempo para reponerse, descubrieron que también habían perdido el gimnasio. "El agua también entró y destruyó todo", afirma. El golpe definitivo llegó a los dos días de las inundaciones. "Nos dejaron un todo terreno para ir a ver la tienda. Yo estaba convencido que estaba bien porque no estaba en Picanya, pero cuando llegamos a Albal está en Albal, la nave también estaba destruida".

De una semana a otra, sus vidas cambiaron por completo. Miguel Ángel se vio obligado a cambiar las pesas por la pala. "Empezábamos a las seis de la mañana a quitar el barro. Primero en casa, luego iba al gimnasio y por último a la tienda. Así todos los días hasta las diez de la noche".

Después de 16 horas de trabajo diario, llegaba a su casa destrozado y sin tiempo para seguir entrenando. "Lo último que quería es que se viniera abajo y mientras le preparaba la cena le animaba a que hiciera algo de dominadas, flexiones o fondos. Con que hiciera diez minutos al día eso le ayudaría a no perder tanto la forma física", explica Alba, mujer de Miguel Ángel.

Así estuvieron durante meses, hasta que en septiembre Alba descubrió que todavía podía inscribirse en el campeonato del mundo de Dubai, que se celebraba en noviembre. "Yo sabía que si le decía que se presentara me iba a decir que no. Así que hablé con su preparador para que lo convenciera y lo consiguió".

Por delante, solo tenía dos meses para prepararse a tope. "Cuando lo vio su entrenador le dijo que estaba casi igual que antes", afirma Alba.

A mitad de noviembre, con la casa y los negocios reconstruidos, a Miguel Ángel le quedaba la última prueba, enfrentarse a los mejores culturistas del mundo. "Llegamos con mucha ilusión y cuando dijeron su nombre me volví loca de alegría. Al ver su cara de felicidad pensé que había merecido la pena tanto esfuerzo", recuerda Alba, junto a un Miguel Ángel emocionado.

Una emoción que le recorre el cuerpo cada vez que coge el trofeo que lo acredita como Campeón del Mundo de Culturismo Natural, un martillo de Thor por el que ha trabajado durante años. "Es un sueño que tenía desde pequeño. Lo he conseguido al fin y más tras el paso de la DANA. Soy campeón del mundo y estoy muy agradecido y orgulloso", afirma.