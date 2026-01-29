Sanidad estudiará durante tres años el impacto de la dana en la salud mental de afectados de la zona cero

Sandra Pons 29 ENE 2026 - 17:08h.

El impacto en la salud mental suele manifestarse a medio y largo plazo tras catástrofes de gran magnitud

23.254 ciudadanos residentes en hogares de las zonas afectadas van a recibir un SMS y una carta de invitación

ValenciaLa Conselleria de Sanidad va a llevar a cabo un estudio para conocer el impacto que ha provocado la DANA en la salud mental de las personas residentes en la zona cero y aquellas zonas afectadas por las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

El objetivo es vigilar durante tres años su impacto en la salud mental, que suele manifestarse a medio y largo plazo tras catástrofes de tal magnitud.

Siguiendo el ejemplo de otros países

La metodología empleada se basa en experiencias ya realizadas en otros países europeos que han sufrido una catástrofe similar. El método se adapta a las características y circunstancias de la Comunidad Valenciana, donde la DANA dejó 230 víctimas mortales.

Según el Ministerio de Sanidad, las catástrofes medioambientales "pueden aumentar el riesgo de aparición de problemas de salud mental a medio y largo plazo, como ansiedad, depresión, estrés postraumático y dificultades en el desarrollo de actividades cotidianas".

Una de las experiencias internacionales cogida como ejemplo es el English National Cohort Study of Flooding and Health, llevado a cabo por la Agencia de Salud Pública de Inglaterra. El estudio "busca ofrecer una base empírica que permita orientar las intervenciones necesarias desde las instituciones sanitarias".

Adecuar recursos de apoyo

El objetivo es conocer cuáles han sido los aspectos que han afectado al estado de salud mental de los afectados y detectar las necesidades, lo que permitirá "orientar decisiones futuras y adecuar los recursos de apoyo, tanto en la actualidad como en posibles emergencias futuras", señala la Conselleria.

También se pretende conocer el nivel de frecuencia de trastornos como la depresión, la ansiedad y estrés postraumático a lo largo del tiempo. En definitiva, se pretende recopilar información sobre el impacto emocional que tuvo la DANA.

Aun así, se ofrecerá a la persona información sobre los recursos asistenciales disponibles de atención y apoyo a la salud mental.

El estudio se va a llevar a cabo desde la Conselleria de Sanidad, junto con el Ministerio de Sanidad y el área de Epidemiología y Salud Pública del Centro de Investigación Biomédica en Red de Epidemiología y Salud Pública (Ciberesp) del ISCIII.

Más de 23.000 encuestados

Para ello, 23.254 ciudadanos seleccionados al azar y residentes en hogares de las zonas afectadas van a recibir un SMS y una carta de invitación para participar en el estudio de forma voluntaria. En caso de aceptar, podrán contactar a través de un teléfono gratuito con las personas autorizadas para realizar una encuesta.

La encuesta incluirá preguntas relacionadas con aspectos personales, el hogar, la salud en general y sobre salud mental, entre otras.

El Instituto Valenciano de Estadística ha llevado a cabo un muestreo aleatorio por sección censal, nivel socioeconómico, grado de afectación, edad y sexo y se ha definido una muestra compuesta por, al menos, 8.153 personas adultas (mayores de 18 años) y 2.718 menores (de entre 6 y 17 años), procedentes de una muestra de 23.318 hogares invitados a participar.

Los menores serán preguntados con autorización de los progenitores o tutores, para conocer también las consecuencias que han tenido los efectos de la DANA sobre la salud mental infantil y juvenil.

Las personas que van a recibir los mensajes pertenecen a los departamentos de salud de La Ribera, Manises, Requena, València-Doctor Peset, València-La Fe, València-Hospital General y València-Arnau de Vilanova-Llíria.

Informe de salud mental

Aparte del trabajo asistencial en salud mental, la Dirección General de Salud Pública puso en marcha todos los sistemas de vigilancia para analizar problemas de salud ocasionados en la población debido al impacto de la catástrofe.

Así, durante el primer mes tras la DANA se registró un incremento del 12,9% de las consultas de Atención Primaria relacionadas con trastornos de salud mental. Dicha cifra fue descendiendo y a los ocho meses (junio) presentaba un aumento del 6,8%, hasta el mes de julio en que se alcanzaron los niveles previos a la DANA.

El informe concluye que, durante el primer mes tras la DANA, destaca el aumento de la incidencia en un 50% en el grupo de edad de 15 y 74 años. Los trastornos por estrés destacaron con un incremento del 144% con respecto a valores previos a la DANA.

Al año de la catástrofe, el único trastorno cuya incidencia permanecía superior es la depresión, con un incremento del 12,4%.