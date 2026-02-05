Carlos Plá Valencia, 05 FEB 2026 - 18:15h.

Emergencias ha elevado de amarillo a naranja la alerta por fuertes vientos y en Valencia se han cerrado parques, jardines y cementerios

Suspendidos todos los trenes con origen y destino Vigo por la borrasca Leonardo: Renfe no habilita transporte alternativo

Una mujer ha resultado herida después de que el viento provocara el desprendimiento de unos grandes ventanales de un restaurante de comida rápida en la confluencia de la plaza del Ayuntamiento y la calle de las Barcas de Valencia.

La herida, que no ha sufrido lesiones graves, ha tenido que ser atendida por un equipo de sanitarios y a continuación ha sido trasladada en ambulancia a un hospital para "observarla mejor", ha confirmado el concejal de Bomberos y Protección Civil del consorcio valenciano, Juan Carlos Caballero.

Esta es una de las consecuencias de las fuertes rachas de viento que azotan a la ciudad de Valencia y que han llegado a superar los 100 kilómetros por hora. Las incidencias, por el momento son leves, y se limitan a la caída de ramas de árboles o el vuelco de contenedores. "Seguimos haciendo un llamamiento también a la gente para que sigan guardando las precauciones necesarias, evitar circular por zonas que pueden ver riesgos de desprendimiento", ha señado Caballero.

De alerta amarilla a naranja

La llegada de la borrasca Leonardo ha provocado que Emergencias haya elevado la alerta de nivel amarillo a nivel naranja por fuertes vientos en el litoral norte de la provincia de Valencia y ha decretado el nivel amarillo en toda la provincia de Castellón, así como en el litoral sur e interior de Valencia y en el interior y litoral norte de Alicante.

Tras activarse la alerta naranja, el Ayuntamiento de València ha decretado el cierre de los parques, jardines y cementerios de la ciudad, así como la suspensión de la actividad al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal (FDM), mientras que las instalaciones deportivas cubiertas continúan funcionando "con normalidad".

Además, el litoral de Alicante permanece en nivel naranja por fenómenos costeros y el litoral sur de Castellón y litoral norte de Valencia, en amarillo.

Recomendaciones y consejos

Desde el Ayuntamiento han reforzado el Servicio de Jardinería para atender "las necesidades que puedan surgir" y han recordado a la ciudadanía que permanezca en interiores y cancele actividades al aire libre. También han recomendado el cierre de puertas y ventanas para evitar corrientes de aire.

Mientras, la Concejalía de Educación ha trasladado a los centros educativos de la ciudad la prohibición de realizar actividades al aire libre y la "precaución" en los turnos de salida de los alumnos.