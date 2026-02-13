Juzgan en Valencia a un terapeuta acusado de violar a una menor durante una sesión contra el insomnio

La víctima declaró que en una sesión el terapeuta la adormeció con pastillas y la penetró, además le hizo fotos desnuda durante la realización de otra terapia

Condenado a casi tres años de cárcel por agredir sexualmente a dos menores en Alicante

La Audiencia Provincial de Valencia juzga a un terapeuta acusado de violar a una joven y tomarle fotos desnuda cuando era menor durante una terapia de sueño. La Fiscalía solicita 16 años de prisión para el acusado por un delito de agresión sexual a menor y otro de corrupción de menores, según informa Levante-Emv.

Los hechos se produjeron en 2017, cuando la víctima tenía 16 años, aunque no fue hasta 2023 cuando la joven tuvo fuerzas para denunciar lo sucedido, ya que se da la circunstancia de que el terapeuta era amigo de la familia y la joven acudía a su consulta desde los dos años para recibir tratamiento de diferentes lesiones.

Dada la confianza con la familia, el acusado les aconsejó que la menor durmiera en su casa para tratarla de los problemas de insomnio que sufría y así poder realizar mediciones del sueño para detectar anomalías.

Pastillas e infusiones para dormirla

En su declaración, la víctima ha relatado que los hechos se produjeron durante tres sesiones. Según explicó, el acusado le proporcionó pastillas e infusiones que la adormecían, además le pedía que se pusiera un pijama y no utilizara ropa interior.

En una de las sesiones, la joven recuerda que se levantó en la cama, desnuda y con una venda en los ojos y que el acusado empezó a tocarle y después la penetró. En otra de las sesiones, el terapeuta le hizo fotos cuando estaba desnuda. Unos hechos, que contó a su madre, aunque está no la creyó.

La víctima, que ahora tiene 25 años, sigue en tratamiento psicológico tras lo sucedido. Tanto los psicólogos como los médicos forenses que la han atendido durante el proceso concluyen que la joven ofrece un relato coherente y que hay un impacto en su salud psicológica compatible con el hecho de que hubiera sufrido abusos sexuales.

El acusado niega los hechos

En su declaración, el terapeuta ha negado los hechos denunciados, acusando a la víctima de ser una persona difícil que siempre ha requerido mucha atención. El acusado afirmó que conoce a la joven desde los dos años y que la ha tratado de varios problemas de salud. Respecto a las sesiones del sueño, ha reconocido que la joven durmió en su casa, pero siempre acompañada de su madre, que descansaba en otra habitación. Además, ha explicado que sí que le hizo fotos, pero que tenía un consentimiento firmado por la familia.

Tras celebrarse la sesión, el juicio ha quedado visto para sentencia.