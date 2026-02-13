Carlos Plá Valencia, 13 FEB 2026 - 15:35h.

El próximo 18 de febrero la familia será desahuciada de la que ha sido su vivienda en los últimos 12 años, a pesar de que han tratado de contactar con el propietario para renovar el alquiler

Cuarto intento de desahucio de una orden religiosa con más de 300 viviendas a Mariano, un jubilado de Madrid

El tiempo se acaba para Francisco, Celeste y sus cinco nietos. El próximo 18 de febrero tendrán que abandonar el que ha sido su hogar durante los últimos 12 años en el barrio alicantino de La Florida.

Desde que el pasado 2 de febrero les llegó la comunicación de desahucio, el miedo y la ansiedad se ha instaurado en esta familia vulnerable. A sus 69 años, Francisco está jubilado y sufre graves problemas de salud. Su mujer, Celeste de 62 años, también está enferma y no tiene trabajo. "Yo cuido de mi marido y de mis nietos, pero si encontrara un empleo lo cogería, pero a mi edad quién me va a dar trabajo", lamenta la mujer.

Además, el matrimonio tiene a su cargo a sus cinco nietos, tres menores de edad y otros dos de 18 y 19 años. "Mi hija no podía mantenerlos y están con nosotros. A esto se une que el mayor sufre autismo y tenemos que cuidarlo", asegura Celeste.

Los problemas de esta familia comenzaron a finales de 2024, a Francisco le embargaron la cuenta y no pudieron pagar un mes de alquiler. "Nos pusimos en contacto con el dueño, que siempre había sido una muy buena persona con nosotros, para decirle que al mes siguiente nos poníamos al día y ya no quiso saber nada más", cuenta la mujer, que lamenta que "en aquella época estábamos muy bien, pero en poco más de un año todo se ha venido abajo".

Solo les ofrecen 10 días de hotel

El contrato de alquiler finalizó en enero de 2025, y en mayo les llegó la primera carta para abandonar la vivienda. En estos meses han tratado de ponerse en contacto con el propietario a través del Sindicato de la Vivienda de las Carolinas, que les presta ayuda, y de su abogado de oficio para renovar el alquiler. "Pagamos 300 euros y estamos dispuestos a pagar hasta 500, pero no nos contestan".

La única solución que les ofrece Servicios Sociales son 10 días de hotel, una vez sean desahuciados. La familia también está inscrita como vulnerable en la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVhA). "Estamos en la lista para acceder a una vivienda de emergencia, pero ahora mismo están todas ocupadas", asegura Celeste.