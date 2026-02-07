Un profesor de Geografía e Historia explica cómo se interpreta el pronóstico del tiempo en redes sociales

España está sumergida en una sucesión de borrascas que no dan ni un respiro para tener un día de sol. Con estos temporales, consultar el pronóstico del tiempo en el móvil se vuelve un gesto cotidiano. Pero muchas personas no saben interpretar los porcentajes que aparecen en las aplicaciones.

El profesor de Geografía e Historia, Santi Sabariego, ha subido un vídeo a TikTok para explicar qué significa realmente estos porcentajes: "Me resulta sorprendente la cantidad de gente que interpreta erróneamente estos porcentajes. Hasta el punto de que si en esos 10 días no cayese una gota de agua, la mayoría se indignaría diciendo que los del tiempo no dan ni una, cuando la realidad es que las predicciones se habrían cumplido".

Sabariego enumera todo lo que no significan estas probabilidades para descartar posibles dudas: "La predicción no nos dice que el 70% de los meteorólogos consultados crean que va a llover. No nos dice que vaya a llover en el 70% de la superficie de la ciudad. Y tampoco nos dice que vaya a llover durante el 70% del día".

¿Cómo funciona la predicción del tiempo?

El profesor destaca que los científicos usan un complejo sistema de interpretación de datos que se llama método de predicción por conjuntos para realizar esos pronósticos: "Lo primero que se hace es un análisis del estado de la atmósfera a través de los datos extraídos por radares, satélites y estaciones meteorológicas". "Posteriormente se añaden 50 situaciones ligeramente alteradas a través de cálculos y técnicas estadísticas", añade.

Esto significa que al final se obtienen 51 pronósticos del tiempo distintos para un lugar y día concreto: "Si de estos 51 escenarios llueve en 30, la probabilidad de lluvia será del 60% y si hay lluvia en todos será del 100%". "Si tengo un 95% de probabilidad e lluvia, eso significa que de cada 100 predicciones que se pusieron en marcha en los modelos, 95 predecían precipitaciones", recalca.

"La meteorología no es una ciencia completamente exacta", resalta

Sabariego recalca que las predicciones por hora suelen ser menores a las que aparecen para el día completo: "Quizás la probabilidad de que llueva en una hora concreta no es muy alta, pero si a lo largo del día se repiten muchas horas con posibilidad de lluvia lo más probable es que en algún momento ocurra".

El profesor aclara que, aunque ese día no llueva, no se puede decir que la predicción ha fallado porque es probabilística: "La meteorología no es una ciencia completamente exacta. Y si no te gusta puedes utilizar otros métodos como preguntarle a tu abuela si le duele la rodilla".