Carlos Plá Valencia, 03 MAR 2026 - 11:33h.

Desde el centro se denunció a la Guardia Civil el fuerte olor a marihuana que incluso impedía a niños y trabajadores utilizar una parte del centro por las molestias que generaba

La Guardia Civil ha desarticulado un punto de venta y consumo de droga en una vivienda de la localidad de Cullera (Valencia) que se encontraba a apenas cuatro metros de una escuela infantil, provocando evidentes perjuicios a los niños y trabajadores.

La operación ‘Cullera-Sub267’ dio comienzo tras tener conocimiento los agentes de que en un domicilio cercano a un centro escolar infantil se estaba realizando venta de estupefacientes. Además, desde el propio centro se comunicó a los agentes el fuerte olor a marihuana en la zona y diversos perjuicios que estaba causando a trabajadores y niños (dolores de cabeza, picor de ojos, irritación de garganta…). Esto provocaba que en el centro no pudieran utilizar la parte exterior.

Por ello, los agentes procedieron a recopilar las evidencias suficientes para realizar la entrada y registro a la vivienda y poder poner fin a la situación.

Cocaína, marihuana, MDMA y LSD

Como resultado de la investigación, el pasado 19 de febrero se procedió a la entrada y registro en una vivienda de la localidad, dando como resultado dos detenidos y evidencias claras de la comisión del delito investigado. En el registro se aprehendieron: 5 gramos de cocaína (dosificados), 350 gramos de marihuana (cogollos), 12 pastillas de MDMA, 3 unidades de LSD, 1.5 gramos de MDMA (cristal), 412 euros en efectivo, una báscula de precisión, recortes de bolsas de plástico para realizar las dosis y alambre.

Los detenidos son un hombre de 31 años y nacionalidad colombiana y una mujer de 20 años y nacionalidad española. Se les atribuye un delito contra la salud pública.

La investigación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de Cullera.

Las diligencias fueron entregadas en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Sueca Plaza número 2.