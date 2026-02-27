'El programa de Ana Rosa' ha localizado las guaridas del cártel de 'El Mencho' en España: repartidas entre Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo

Las imágenes de la Tapalpa, la guarida de 'El Mencho': desde un pequeño altar hasta un folio escrito a mano con el salmo 91

España se convirtió hace algunos años en un objetivo recurrente de los cárteles de la droga para actuar como corredor por sus muchos kilómetros de costa. Concretamente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) cuyo capo 'El Mencho' era abatido hace unos días en un operativo militar, consiguió introducir en España toneladas de cocaína y otras drogas que fueron incautadas en una operación policial el pasado mes de noviembre.

La Policía Nacional española, junto con la DEA y el Gobierno de Países Bajos, lograron hace unos meses desmantelar el "cuartel" del CJNG en España en el marco de una operación en la que fueron detenidas 20 personas, además de la incautación de 1.870 kilos de cocaína, 375 kilos de anfetamina, 275.000 euros en efectivo y hasta criptomonedas por valor de 15.000 dólares.

Los agentes de la Unidad Central de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) dejaron entonces constancia sobre cómo operaba esta organización: coordinaba los envíos de droga desde una finca ubicada en la provincia de Ávila, con ramificaciones en Bilbao y Valencia. Desde otra finca, esta en Talavera de la Reina, recepcionaban y enviaban maquinaria industrial con el estupefacientes ocultos en su interior rumbo a Italia, donde era recibida por la camorra napolitana.

Así operaba el cártel de 'El Mencho' en España

Nuestra compañera María Vicente ha realizado un trabajo de investigación exhaustivo mediante el cual ha podido mostrar en el programa no solo las "guaridas" que los enviados de 'El Mencho' utilizaban en España, si no también las imágenes del empresario español que hacía de enlace con el cártel y la mafia siciliana.

El séquito de 'El Mencho' estuvo presente en nuestro país durante meses con una estructura perfectamente organizada que asentó su residencia temporal en un chalet a las afueras de Talavera de la Reina. Los integrantes de esta representación del CJNG iban rotando cada 90 días:

"Seguían estrictas medidas de seguridad, para no ser detectados cada 90 días se iban unos y venían otros. A tan solo 14 kilómetros de la casa tenían la base de operaciones, una nave a la que llegaba maquinaria industrial de gran tonelaje para simular que se trataba de su lugar de trabajo, dentro de esas maquinaria se escondían los fardos de droga".

Una vez que la droga estaba en las instalaciones españolas, quienes comenzaban a hacerse cargo de las sustancias eran históricos narcotraficantes colombianos asentados en España. Entre los detenidos por esta colaboración, un empresario español que les daba todo el apoyo logístico para facilitar el negocio.

Las imágenes de los miembros del cártel en España

María Vicente ha visitado las "guaridas" de estos narcotraficante mejicanos y ha aportado más datos sobre esa figura clave para el negocio que fue el empresario español:

"Este hombre fue clave para que pudiera llevarse a cabo el envío de drogas, él se encargaba de facilitar las naves, los camiones, las fincas, los coches en los que estos delincuentes se movían por el país. Este español tenía también una empresa de camiones que operaba con normalidad y que actuaba con legalidad. Es una persona joven, de más o menos 40 años".