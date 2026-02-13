Carlos Plá Valencia, 13 FEB 2026 - 19:30h.

El Programa de Aula Compartida (PAC) es una iniciativa de Educación para la atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido a los estudiantes en riesgo de exclusión social

Para combatir las altas tasas de absentismo y abandono escolar, el IES Clot de L´Illot de El Campello (Alicante) ha puesto en marcha unos innovadores talleres para tratar de incentivar a los alumnos y recuperar su interés por seguir formándose.

Con el apoyo del ayuntamiento de la localidad, que aporta profesionales especializados, más el profesorado del centro, ofrecen diferentes cursos de circo y malabares, calma creativa y hábitos saludables, jardinería, percusión o charlas de educación afectivo-sexual, entre otras. "Se busca que acudir al instituto sea más atractivo para esos alumnos que están más desmotivados", explica el vicedirector del centro.

Junto a estos talleres, los alumnos también participan en un programa de voluntariado en el que acompañan a personas mayores que, a su vez, comparten con los estudiantes sus conocimientos en diferentes actividades de cocina o mecánica. De esta forma, consiguen que los alumnos se sientan útiles y mejora el bienestar emocional de los ancianos.

En total asisten a estas clases 15 alumnos del instituto. "Se realiza una selección previa entre los que existe un mayor riesgo de abandono y se consulta con las familias para que den su aprobación", señala el docente.

Programa de Aula Compartida

El Programa de Aula Compartida (PAC) es una iniciativa de la Conselleria de Educación de atención a la diversidad e inclusión educativa dirigido al alumnado en riesgo de exclusión social matriculado en los centros de Educación Secundaria Obligatoria, que presenta conductas disruptivas, dificultades de adaptación al medio escolar y tendencia a el absentismo escolar crónico o el abandono escolar.

El programa incluye al menos 10 horas semanales para los aspectos más relevantes de las materias de los cursos en los que el alumnado esté matriculado. Mientras que el resto del horario, hasta 30 horas semanales, se completan con estos talleres diseñados con un carácter eminentemente práctico y funcional. "Tienen el mismo horario que el resto de grupos, pero se adaptan los contenidos de forma que hay un bloque de ámbitos académicos, donde se reduce la carga horaria, y un bloque de aula taller, donde se realizan todas las actividades o talleres con los colaboradores externos del ayuntamiento o los talleres propios del centro como el huerto escolar, entre otros", explican.

De esta forma, se busca que los alumnos finalicen la formación obligatoria y tengan más opciones de acceder a la Formación Profesional Básica o al mundo laboral.