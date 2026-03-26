Intervenía en una réplica a los grupos de la oposición en Les Corts cuando pronunció la frase y acusa al PSPV de "manipularla"

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El PSPV ha exigido la dimisión de la vicepresidenta y consellera de Igualdad valenciana, Susana Camarero, por unas declaraciones en el pleno de Les Corts en las que ha afirmado, dirigiéndose a los socialistas valencianos: "Ustedes que consienten abusadores, que consienten que el Gobierno esté lleno de prostitutas, que consienten el uso público que ha hecho el Gobierno pagando las prostitutas, se vienen a rasgar las vestiduras por una comisión de servicio". La dirigente 'popular' ha subrayado que se trató de un "lapsus corregido inmediatamente", ha pedido disculpas y ha acusado a los socialistas de "manipular" su intervención.

Camarero (PP) ha pronunciado estas palabras durante una de las réplicas a los grupos de la oposición en la sesión de control de este jueves al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, a raíz de las críticas por el acceso de la pareja del también líder del PPCV a una plaza de funcionaria en la Diputació de Valencia mediante comisión de servicio. Los síndics de PSPV y Compromís, José Muñoz y Joan Baldoví, han asegurado que este puesto estaba hecho "a medida" de la pareja de Llorca y han tachado al 'president' de "jeta".

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Tras acusar al PSPV de querer "rasgarse las vestiduras por una comisión de servicio" y aludir a la prostitución, la consellera de Igualdad ha añadido dirigiéndose a la bancada socialista: "¿Saben qué es lo que pasa? Que ustedes quieren que las mujeres del Partido Popular estemos en las cavernas y en nuestra casa, por eso nos insultan. Ustedes son unos retrógrados, además de una oposición inútil".

Reacción de dirigentes socialistas

Varios dirigentes del PSPV han salido en redes sociales a censurar las declaraciones de Camarero y han reclamado su dimisión. El primero de ellos ha sido el síndic en Les Corts, José Muñoz, que ha denunciado con un vídeo de tres segundos de las palabras de Camarero que la "consellera de Igualdad de Pérez Llorca llama prostitutas a todas las mujeres que forman parte del Gobierno de España". Dicho esto, ha exigido la "dimisión inmediata" de la dirigente 'popular'.

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En esta línea, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha reclamado a Susana Camarero "la retirada inmediata de sus palabras" y ha considerado que, en caso de no hacerlo, "debe ser cesada de forma inmediata". "Este Consell ha perdido el rumbo y las formas. Su único argumento es intentar degradar a las mujeres que trabajamos por un país mejor", ha reprochado al Gobierno valenciano.

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"El pago a Vox por los servicios prestados"

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha manifestado, también vía redes sociales: "El insulto a las mujeres, el llamarnos prostitutas, es el pago a Vox por los servicios prestados". "El PP no puede caer más bajo", ha aseverado, y ha exigido la "dimisión ya" de Susana Camarero.

Mientras, la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha criticado la "degradación total de la política y de lo que representa" a raíz de las palabras de Camarero: "A esto han quedado reducidos. Con ustedes, la consellera de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno valenciano".

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La secretaria de Organización del PSOE, la valenciana Rebeca Torró, se ha preguntado, también en un mensaje en la red social X: "¿Qué más tenemos que aguantar de la derecha de este país? ¿Qué es lo siguiente?". Tras exigir "basta ya", ha defendido que "Susana Camarero debe dimitir ya o Pérez Llorca cesarla".

Disculpas

Desde el perfil del PSPV en esta red social han calificado el comportamiento de la dirigente valenciana de "indigno, repulsivo y vergonzoso". "La vicepresidenta de Pérez Llorca llama prostitutas a las ministras del Gobierno de España", han denunciado, y han requerido "una rectificación inmediata de sus palabras". "Si no, la única opción que le queda es la dimisión", han deslizado.

El PSOE, a través de su cuenta de X, también se ha hecho eco de las palabras de la vicepresidenta primera de la Generalitat: "Esto de Susana Camarero es una vergüenza. Exigimos al PP su cese inmediato".

Camarero, a través de un comunicado, ha pedido "disculpas si la frase ha sido errónea porque inmediatamente se ha aclarado, pero, aún así, por parte de la oposición se ha recortado, se ha manipulado, se ha tergiversado". Así, ha sostenido que en su intervención, en respuesta al Partido Socialista y Compromís, ha tenido una frase "que ha sido evidentemente un lapsus y que se ha corregido inmediatamente".

"Mi compromiso con la igualdad es total"

"La respuesta venía a explicar lo que es obvio, que ha existido corrupción, abusos en el seno del PSOE y que el Gobierno del Partido Socialista ha pagado prostitución con dinero público. Esto es algo que sabe toda España y que, además, está judicializado" ha mantenido, y ha añadido que en la Comunitat Valenciana "tenemos la deshonra de que el señor Ábalos, que pagaba prostitutas con dinero público, haya sido el número dos por el Partido Socialista al Congreso de los Diputados. Esto es lo que estaba denunciando en esa contestación parlamentaria".

Camarero ha lamentado que esa respuesta "ha sido recortada, manipulada y utilizada para atacarme políticamente", algo que, a su juicio, "muestra la desesperación y el tipo de oposición basada en la manipulación que ejerce el PSPV".

"Como consellera de Igualdad, pero, sobre todo, como una persona que lleva una trayectoria de más de 20 años defendiendo la igualdad, lo que he pedido en Corts es que se deje de utilizar políticamente a las mujeres. Mi compromiso con la igualdad es total. No me callarán y seguiré luchando contra cualquiera que intente utilizar a las mujeres para sacar un rédito político", ha expuesto.

La vicepresidenta ha pedido "disculpas si la frase ha sido errónea porque inmediatamente se ha aclarado, pero, aún así, por parte de la oposición se ha recortado, se ha manipulado, se ha tergiversado".

"Alerta bulo del PSOE"

"Evidentemente yo nunca insultaré a ninguna ministra ni a ninguna mujer por el hecho de ser mujer, sea del partido que sea. Yo defiendo la igualdad con todas sus consecuencias; yo defiendo a las mujeres y defiendo esa igualdad de oportunidades por encima de todo", ha zanjado.

Asimismo, en respuesta a las críticas de los socialistas, el PPCV ha compartido en redes sociales un vídeo de 36 segundos de la intervención de Camarero, junto a un mensaje en el que ha denunciado: "Alerta: bulo del PSOE. El portavoz socialista [José Muñoz] manipula un vídeo porque le molesta la realidad".

Según el PPCV, "la realidad es que ministros del Gobierno de Sánchez pagaron prostitutas con dinero público". "Y el primero, un socialista valenciano: José Luis Ábalos", ha subrayado en alusión al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.