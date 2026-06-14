Descubren un planeta con condiciones similares a la Tierra y los científicos ya hablan de “mundo habitable”

Marta Egea 14 JUN 2026 - 20:00h.

Este planeta candidato fue detectado gracias a antiguos datos de la misión Kepler y tiene características que han llamado la atención de los astrónomos

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MadridLa búsqueda de un planeta parecido a la Tierra acaba de sumar un nuevo candidato que ya está dando mucho que hablar entre los astrónomos. Se llama HD 137010 b, se encuentra a unos 146 años luz de distancia y varios científicos consideran que podría ser uno de los exoplanetas más interesantes de los últimos años. El motivo es sencillo: tiene un tamaño parecido al de la Tierra, orbita una estrella comparable al Sol y podría encontrarse dentro de la llamada zona habitable, la región donde podrían darse condiciones adecuadas para la existencia de agua líquida.

Sin embargo, el hallazgo también está rodeado de incógnitas. Aunque algunos medios ya hablan de un “gemelo de la Tierra”, los propios investigadores piden prudencia. HD 137010 b, podría ser un planeta helado, mucho más frío que el nuestro, e incluso existe la posibilidad de que todavía no pueda ser confirmado definitivamente como exoplaneta. De todos modos, el descubrimiento es importante porque representa uno de los candidatos más cercanos y prometedores encontrados hasta ahora para estudiar cómo podrían ser otros mundos potencialmente habitables fuera del sistema solar.

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Qué es exactamente HD 137010 b

Se trata de un exoplaneta candidato, es decir, un planeta detectado fuera del sistema solar cuya existencia todavía necesita confirmación adicional. Fue identificado gracias a datos antiguos de la misión K2 del telescopio espacial Kepler, de la NASA, recopilados en 2017.

Lo más curioso es que el hallazgo estuvo a punto de pasar desapercibido. La señal original fue encontrada por científicos ciudadanos que participaban en el proyecto Planet Hunters, pero no fue hasta años después cuando un equipo liderado por el investigador Alexander Venner revisó nuevamente los datos y detectó un tránsito compatible con un planeta de tamaño terrestre.

Ese tránsito, es decir, el momento en el que el planeta pasa frente a su estrella y bloquea una pequeña parte de su luz, duró unas diez horas y permitió estimar varias de sus características principales.

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Los datos disponibles indican que HD 137010 b tendría aproximadamente un tamaño un 6% mayor al de la Tierra, un periodo orbital de unos 365 días y una órbita situada cerca de la zona habitable de su estrella. Estas cifras han hecho que muchos astrónomos lo consideren uno de los candidatos más parecidos a la Tierra descubiertos recientemente. Además, la estrella alrededor de la que orbita - HD 137010 - comparte varias características con el Sol, aunque es algo más fría, pequeña y tenue.

Es precisamente esa similitud con nuestro sistema lo que ha despertado tanto interés. Hasta ahora, muchos exoplanetas potencialmente habitables descubiertos orbitaban alrededor de estrellas enanas rojas, muy diferentes al Sol y mucho más activas. En cambio, HD 137010 b se mueve alrededor de una estrella más estable y relativamente parecida a la nuestra, algo que aumenta el interés científico sobre sus posibles condiciones ambientales.

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Algo que hay que explicar es que cuando los científicos hablan de un planeta “potencialmente habitable”, no quieren decir que necesariamente haya vida allí. Este término se utiliza para describir mundos que podrían reunir algunas condiciones compatibles con la presencia de agua líquida.

La clave está en la llamada zona habitable, que es una región alrededor de una estrella donde las temperaturas podrían permitir agua líquida en superficie siempre y cuando el planeta tenga una atmósfera adecuada. En el caso de HD 137010 b, los investigadores estiman un 40% de probabilidad de que se encuentre dentro de la zona habitable conservadora y un 51% dentro la versión más optimista de esa región. Esto hace que el planeta sea un candidato especialmente interesante, aunque todavía está lejos de poder considerarse verdaderamente habitable.

Podría tratarse de un mundo helado

Aquí es donde aparece el principal inconveniente. A pesar de que la órbita recuerda mucho a la de la Tierra, su estrella es menos luminosa que el Sol. Como consecuencia HD 137010 b recibe mucha menos energía. Los cálculos actuales sugieren que el planeta recibe solo alrededor de 29% de la radiación que recibe la Tierra y podría tener temperaturas de equilibrio próximas a los -68 ºC o incluso inferiores.

Esto querría decir que podría ser un entorno más parecido a Marte o incluso a una gigantesca bola de nieve que a un planeta templado como el nuestro. De todos modos, los científicos recuerdan que la temperatura real va a depender mucho de su atmósfera. Si el planeta tuviera una atmósfera densa y rica en dióxido de carbono, podría producirse un efecto invernadero que podría hacer que las temperaturas superficiales aumentaran considerablemente.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que HD 137010 sigue siendo oficialmente un candidato planetario. Eso es debido a que solo se ha detectado un único tránsito frente a su estrella. Normalmente, para confirmar definitivamente un exoplaneta se necesitan varias observaciones repetidas que permitan calcular con precisión su órbita. En este caso, como el planeta tarda casi un año en completar una vuelta, las oportunidades de volver a observarlo son limitadas. Además, si el tránsito no vuelve a producirse exactamente desde nuestra línea de visión, podría pasar mucho tiempo antes de confirmar su existencia. A pesar de todas las incertidumbres, HD 137010 b continúa representando un descubrimiento muy relevante para la astronomía moderna.