Veneno es un ejemplar de lince que se ha hecho viral por su forma de cazar a los gatos callejeros de Cabañas de Yepes, en Toledo

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Cabañas de YepesLas redes sociales han hecho viral desde hace un mes a Veneno, un lince cazador de gatos callejeros que se pasea por las calles de Cabañas de Yepes, en Toledo, en busca de nuevas presas.

Según apuntan los expertos, este comportamiento del felino es bastante natural en su especie para evitar la competencia en su territorio.

Veneno, el lince que se pasea por Cabañas de Yepes

Como se ha podido observar en las imágenes captadas por los vecinos de este municipio toledano, Veneno ni se inmuta con la presencia de las personas que ya están acostumbrados a verlo paseando por las calles del pueblo.

Sin embargo, desde el periódico 'El País' se ha apuntado a que los técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha del programa del lince "no tienen constancia de que Veneno se coma a los gatos, algo que no sería habitual, y tampoco han recuperado ningún cadáver, pero no dudan de la veracidad de las imágenes".

La reubicación de dos linces West y Win en la Cuenca desde el asentamiento de Sierra Morena Occidental

La noticia de la caza de gatos por parte de Veneno se suma a la del Gobierno de Castilla-La Mancha que ha procedido este viernes a la liberación de 'West' y 'Win', dos linces ibéricos procedentes del asentamiento de reintroducción de Sierra Morena Occidental, reubicados en la zona de 'La Veguilla y Sierra Jarameña', en la provincia de Cuenca.

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La directora general de Medio Natural y Biodiversidad, Susana Jara, y la directora general de Economía Circular y Agenda 2030, Esther Haro, han sido las responsables de la suelta de estos dos ejemplares de "una especie protegida en nuestra Comunidad que está experimentado un notable aumento en lo que respecta a su cría y conservación, lo que nos ha llevado a iniciar un proceso de traslocación de ejemplares desde las zonas de reintroducción ya consolidadas en Toledo y Ciudad Real a las nuevas que queremos asentar en Albacete y Cuenca", según ha informado la Junta por nota de prensa.

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En este contexto, Jara ha informado de que, con la liberación de los dos ejemplares de hoy procedentes del asentamiento de Sierra Morena Occidental, "son ya cinco felinos los que hemos traslocado en Castilla-La Mancha desde las poblaciones silvestres consolidadas de Toledo y Ciudad Real a las nuevas áreas de reintroducción de Cuenca y Albacete, en este 2026".

942 ejemplares censados en la región

Castilla-La Mancha cuenta, según el último censo de 2025, con los datos de 2024, con 942 ejemplares, que representan el 46% de la población española y el 39,2% de la ibérica (incluido Portugal), de un censo total compuesto por 2.401 individuos, "lo que nos ha llevado a convertirnos en la comunidad autónoma que más linces ibéricos aporta al censo de esta especie en peligro de extinción que compartimos con Andalucía, Extremadura, Murcia y la vecina Portugal", ha dicho.

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Jara, también ha recordado que en la región hay cinco áreas de presencia estable o núcleos de reproducción reconocidos y avalados por el Grupo de Trabajo del Lince Ibérico para España y Portugal. Tres ya consolidados: los de Montes de Toledo (Toledo), Sierra Morena Occidental (Ciudad Real) y Sierra Morena Oriental (Ciudad Real); y otros dos, 'Campos de Hellín' (Albacete) y 'La Veguilla y Sierra Jarameña' (Cuenca), "que queremos que vayan creciendo y se vayan consolidando gracias a estas traslocaciones".

West y Win, los ejemplares de lince

Respecto a los dos ejemplares liberados, la directora general ha detallado que se trata de dos hembras que llevan el nombre de 'West' y 'Win' y que ambos ejemplares, que proceden de Sierra Morena Occidental, en Ciudad Real, "han pasado la preceptiva cuarentena y los controles médicos necesarios en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de 'El Chaparrillo'".

También ha recordado que en los casos de linces que se sueltan este año y que nacieron en 2025, como es el caso 'West' y 'Win', independientemente de que procedan de los centros de cría en cautividad de la especie o hayan nacido en la naturaleza, "su nombre siempre va a comenzar por la letra 'W' ya que es la letra del abecedario que toca este año, tras dar nombre con la 'V' a los ejemplares que se liberaron el pasado año".