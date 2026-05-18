Piden que el aeropuerto de Valencia lleve el nombre de Nino Bravo

La propuesta cuenta con el apoyo de las hijas del artista

Cierra el museo de Nino Bravo en Aielo de Malferit por desavenencias con la familia del cantante

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Una iniciativa lanzada en la plataforma Change.org reclama que el aeropuerto de València pase a llevar el nombre de Nino Bravo, una de las voces más reconocibles de la música popular española. La propuesta cuenta con el apoyo de las hijas del artista y se plantea como un nuevo gesto de reconocimiento público hacia un intérprete cuya obra continúa teniendo una enorme popularidad cinco décadas después de su muerte, informa el diario Levante.

"El aeropuerto simboliza el viaje, la partida y el regreso; el lugar donde tantas veces nos hemos despedido con "un beso y una flor" -recoge la iniciativa-. Es el homenaje perfecto para un artista cuyo arte traspasó fronteras, y que continúa dando a conocer València al mundo". "Renombrando el aeropuerto como "Aeropuerto Nino Bravo", inmortalizamos a un icono que elevó nuestra cultura y aseguramos que su legado sea lo primero que reciba a quienes nos visitan y lo último que les despida", subrayan.

La idea fue planteada por el escritor Salva Ortells el pasado 15 de abril de 2026 durante una conferencia sobre el cantante que ofreció en el Ateneo de València, en presencia de la hija mayor de Nino Bravo y de su nieto. Desde entonces, la petición ha comenzado a circular como una llamada a las instituciones y a la ciudadanía para que el principal punto de entrada y salida de la Comunitat Valenciana rinda homenaje a un artista que proyectó internacionalmente el nombre de su tierra.

“Al firmar esta petición, contribuimos a que su legado perdure y continúe inspirando a las futuras generaciones”, señala el texto de la iniciativa, que presenta al cantante como “una figura emblemática para todos los valencianos” y como un talento cuya voz “sigue resonando” en la cultura popular.

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El legado de Nino Bravo tras el cierre de su Museo

El Ayuntamiento de València y la familia del cantante Nino Bravo valoran "propuestas" para que la capital pueda acoger el legado del mítico artista después de que el Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia), su localidad natal, cerrara hace unos meses el museo dedicado al vocalista a raíz de que la familia le comunicara la no renovación de los contratos de cesión de derechos.

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El Ayuntamiento de Aielo de Malferit ha confirmado que "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes" de uno de sus ciudadanos "más ilustres, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente". Desde el consistorio han querido agradecer a la familia "todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto" y recalcan que siempre continuarán "abiertos a continuar colaborando en la familia", por lo que invitan a los allegados del intérprete a "repensar esta decisión de manera conjunta".

El Museo Nino Bravo se inauguró en octubre de 2006 para mantener viva la memoria del artista, uno de los cantantes españoles más populares en la década de los '70, que falleció en un trágico accidente de tráfico en 1973.

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La colección expuesta hasta ahora recogía un importante número de objetos personales y profesionales cedidos por la familia, los fans y amigos del cantante de "Libre". Entre sus fondos se encuentran más de medio millar de objetos relacionados con Nino Bravo como el micrófono y los trajes que utilizaba en sus actuaciones, fotografías de su infancia y juventud, carteles de sus actuaciones, artículos de prensa o imágenes de sus presentaciones en televisiones nacionales e internacionales

El consistorio de la capital valenciana está ya "en contacto" con la familia del cantante para que la ciudad pudiera acoger el legado del mítico artista. Desde la Diputació de València defendieron que, aunque el Museo Nino Bravo pudiera ser trasladado finalmente a la ciudad de València, el municipio de Aielo de Malferit y su comarca, la Vall d'Albaida, tengan algún elemento, "un recuerdo" vinculado al artista.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha confirmado que han mantenido "varias reuniones con la familia".