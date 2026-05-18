Dos heridos graves tras una colisión entre cuatro coches en Los Realejos, Tenerife

Una mujer de 27 años con politraumatismos de carácter grave ha sido trasladada en helicóptero medicalizado

Nueve heridos y un vehículo incendiado en un accidente de cuatro coches en la AP-7 a su paso por La Vila Joiosa, Alicante

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Un grave accidente de tráfico registrado este lunes en la autopista del Norte (TF-5), en el tramo comprendido entre los municipios de Los Realejos y San Juan de la Rambla. El accidente, de gran magnitud, ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto involucrados dos coches y dos motos.

Según ha informado el Servicio de Emergencias de Canarias, el choque ha dejado al menos dos heridos de gravedad. En concreto, se trata de una mujer de 27 años que en el momento inicial de la asistencia presenta politraumatismos de carácter grave, trasladada en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

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También ha resultado herido un hombre de 43 años, que en el momento inicial de la asistencia presenta politraumatismos de carácter grave. Ha sido trasladado en helicóptero medicalizado del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Finalmente, una mujer, que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo torácico de carácter moderado, trasladada en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Universitario de Canarias.

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os hechos han sucedido poco antes de las 10.30 horas cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban de una colisión con cuatro vehículos implicados, entre ellos dos motos, en la TF-5, a la altura del kilómetro 43.

Ante la gravedad del incidente, el coordinador sanitario del SUC asignó además de los recursos terrestres un helicóptero medicalizado para que efectuara la asistencia y evacuación de uno de los heridos al hospital.

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Así, el helicóptero medicalizado del SUC tomó tierra en la carretera que fue habilitada para una toma segura. Efectivos de bomberos y de la Policía Local colaboraron con los recursos intervinientes y la Guardia Civil instruyó las diligencias.