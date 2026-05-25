La negociación para poner fin a la huelga educativa valenciana se retomará este martes

Educación ha informado a los sindicatos de que mantiene la subida de 200 euros

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Los sindicatos ANPE y CSIF han aceptado la última propuesta de aumento salarial presentada por la Conselleria de Educación en la reunión de esta tarde de la mesa sectorial extraordinaria, mientras el STEPV, UGT y CCOO siguen considerándola "insuficiente", y las negociaciones se retomarán este martes a las 16:00 horas.

La Conselleria de Educación ha comunicado a los sindicatos de docentes -convocantes de la huelga indefinida del profesorado valenciano desde el pasado 11 de mayo- que no es posible aumentar su última oferta salarial progresiva de hasta 200 euros brutos mensuales, mientras el punto de las ratios por aula se ha cerrado sin acuerdo.

Educación ha informado a los sindicatos de que mantiene la subida de 200 euros

A esto se añadiendo una cláusula con el compromiso de revisión de los últimos 50 euros para 2028, y ofrece tres días de libre disposición (dos lectivos y uno no lectivo), desconexión digital y teletrabajo o trabajo fuera de sede.

La propuesta unitaria presentada esta mañana por los sindicatos STEPV, CCOO y UGT pedía una subida del 20 % que compense la pérdida de poder adquisitivo desde 2010, ligada a una cláusula de revisión salarial de los complementos autonómicos que compense anualmente el incremento del IPC.