Mabel Cupet Sevilla, 21 JUN 2026 - 10:02h.

El Ayuntamiento cifra en unos 5.000 euros el perjuicio económico causado por la desaparición de palmeras reales cubanas en la avenida Aeronáutica

La investigación se ha apoyado en el aviso de un testigo, imágenes de Tussam y la colaboración de la Policía Nacional

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El Ayuntamiento de Sevilla ha reforzado las medidas de vigilancia sobre parte de su patrimonio vegetal después de detectar el robo continuado de palmeras reales cubanas en Sevilla Este. La desaparición de más de una decena de ejemplares en las últimas semanas ha llevado al Consistorio a instalar chips localizadores en algunos árboles para facilitar su rastreo en caso de nuevos hurtos.

Los robos se han producido en la mediana de la avenida Aeronáutica, concretamente en el tramo más próximo al Hotel Vértice. Se trata de palmeras de gran valor ornamental y con un elevado coste de adquisición y plantación, por lo que su desaparición ha supuesto un importante perjuicio económico para las arcas municipales.

Un perjuicio de 5.000 euros

Según los cálculos realizados por los servicios técnicos municipales, cada ejemplar tiene un coste aproximado de 500 euros, por lo que la pérdida acumulada ronda ya los 5.000 euros.

La delegada de Parques y Jardines, Evelia Rincón, ha explicado que el Ayuntamiento venía observando desde hace semanas la desaparición de estas palmeras. "En las últimas dos semanas han desaparecido más de una decena de palmeras reales cubanas de la mediana de la avenida Aeronáutica, en el tramo del Hotel Vértice", señaló.

La edil destacó además que estos ejemplares poseen un importante valor paisajístico para la ciudad. "Son ejemplares de alto valor ornamental, con un coste aproximado de 500 euros cada una, y su robo supone ya un perjuicio de unos 5.000 euros para todos los sevillanos", añadió.

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Chips para localizar las palmeras

Ante la repetición de los robos, el Ayuntamiento había presentado ya varias denuncias y decidió incorporar dispositivos de localización en algunos ejemplares como medida preventiva.

"Desde el Ayuntamiento ya habíamos presentado varias denuncias y además habíamos incorporado chips localizadores en algunos ejemplares como medida preventiva ante la repetición de estos robos", explicó Rincón.

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La investigación dio un paso adelante gracias a la colaboración ciudadana. Según fuentes municipales, un testigo alertó a los servicios municipales y aportó fotografías de una persona que podría estar relacionada con los hechos. A esta información se sumaron imágenes captadas por las cámaras de Tussam instaladas en la zona.

Un intento frustrado gracias al aviso de un vecino

El pasado martes, el mismo testigo volvió a comunicar que una persona estaba intentando extraer otra palmera de la mediana. La rápida actuación policial permitió intervenir antes de que el ejemplar fuera sustraído.

Según ha indicado la delegada, en esta ocasión no fue necesario recurrir al sistema de rastreo instalado por el Ayuntamiento. "Gracias al aviso de un testigo y a la colaboración con la Policía Nacional, pudimos sorprender a una persona cuando presuntamente intentaba llevarse una nueva palmera", afirmó.

No obstante, desde el Consistorio subrayan que los hechos continúan bajo investigación. Aunque los indicios apuntan a un mismo patrón de actuación, el Ayuntamiento insiste en que, por el momento, solo existen evidencias directas en algunos de los casos detectados.

Nuevos robos en zonas verdes

La sustracción de palmeras en Sevilla Este no ha sido el único episodio registrado recientemente contra el patrimonio vegetal de la ciudad. El pasado viernes también desaparecieron alrededor de un centenar de plantas ornamentales de la especie SunPatiens del Parque de San Jerónimo.

Según las estimaciones municipales, este nuevo robo ha provocado unas pérdidas cercanas a los 400 euros y se suma a una serie de actos que afectan directamente a la conservación de espacios públicos.

Para Evelia Rincón, este tipo de comportamientos trascienden el mero vandalismo. "Esto no es una gamberrada, es un ataque al patrimonio verde de Sevilla, al dinero público y al esfuerzo que estamos haciendo para mejorar nuestras calles, nuestros parques y jardines", manifestó.

Llamamiento a la ciudadanía

La responsable municipal hizo además un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la protección de los espacios verdes. "Pedimos respeto y colaboración ciudadana para cuidar lo que es de todos", concluyó.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que la desaparición de árboles, plantas y otros elementos vegetales no solo genera costes económicos para las administraciones, sino que también deteriora espacios públicos diseñados para el disfrute de los vecinos y contribuye a la pérdida de patrimonio ambiental de la ciudad.