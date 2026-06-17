Iván Sevilla 17 JUN 2026 - 16:32h.

Un escolta del regidor de Badalona "estaba" justo en el barrio de Llefià cuando se produjo el "tirón" a la octogenaria

"Escoria humana. Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos", ha asegurado Xavier García Albiol sobre el detenido

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BarcelonaUn escolta del alcalde de Badalona Xavier García Albiol, que se encontraba en la mañana de este 17 de junio en el municipio, ha logrado detener al ladrón que había robado instantes antes a una anciana de 81 años.

"Hay que ser canalla para atracar a una octogenaria", ha calificado el regidor de esta localidad barcelonesa en sus redes sociales, donde ha dado a conocer el suceso. Se suma a otros recientes como el que sufrió un joyero en Barcelona.

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El político del Partido Popular (PP) se ha referido al presunto autor del delito así: "Esta escoria humana que ha venido de Marruecos ha dado un tirón a una señora en el barrio de Llefià".

Según ha detallado, justo en esos momentos de producirse los hechos "estaba allí uno" de los agentes que lo acompañaban, de la Guardia Urbana: "Tras una persecución a pie de varios minutos, ha conseguido darle alcance".

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Ha destacado "la suerte" de que por la zona estuviese el policía para poder arrestar inmediatamente después al responsable del robo: "Felicidades por su excelente actuación y también al ciudadano que ha ayudado en la persecución".

"Si fuera por mí, lo devolvía a nado a Marruecos", admite Albiol

Xavier García Albiol ha reconocido sobre el arrestado que "hoy no le ha salido bien" la jugada de llevarse las pertenencias de la señora mayor y huir a la carrera. "Si fuese por mí, lo devolvía a nado a Marruecos", ha admitido el alcalde.

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"Lamentablemente, gracias al actual Gobierno, mañana volverá a estar en la calle. Nosotros, en Badalona, seguiremos trabajando cada día en favor de nuestros vecinos", ha señalado después.

El regidor del municipio catalán ha añadido por último: "Quien venga a delinquir que sepa que aquí encontrará una respuesta firme". En su publicación ha subido una fotografía donde se le ve la cara al detenido.

No es la primera vez que el popular comparte un caso así de la comisión de un delito en la ciudad que gobierna. Ya fue mediática su actuación contra una okupa hasta que lograron que se marchara de una vivienda.