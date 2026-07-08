Carlos Plá Valencia, 08 JUL 2026 - 15:24h.

Cuando iba a recoger a sus hijos al colegio, Cheikh escuchó a una mujer pedir auxilio desde su piso en llamas y sin pensarlo subió a la quinta planta y la rescató salvando su vida

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El pasado 10 de junio Cheikh Diagne un senegalés de 43 años vecino de Gandía (Valencia) no se lo pensó dos veces y al escuchar los gritos de auxilio de una mujer que pedía ayuda al quedar atrapada en el incendio de su vivienda, se lanzó a su rescate. "Iba a recoger a mis hijos al colegio cuando vi lo que estaba ocurriendo. Escuché a la señora pedir ayuda y sentí que tenía que hacer algo", recuerda el nuevo héroe.

Sin ninguna protección, Cheikh subió hasta la vivienda situada en un quinto piso de un edificio de la Plaça del Tirant, para sacar a la mujer de entre las llamas. "Para mí era como si fuera mi propia madre”, asegura.

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Al llegar a la vivienda, Cheikh intentó entrar pero el humo se lo impedía. "Me abrieron en el piso de al lado, pude entrar por el balcón y la saqué", ha contado. Una arriesgada maniobra en la que sufrió una herida en la pierna. "Es normal", se limita a decir.

Gracias a su rápida intervención, la víctima salvó su vida y según recoge el informe de la Policía Local, su actuación estuvo marcada por un “extraordinario altruismo y un valor cívico excepcional”. "Actué como cualquier ciudadano habría hecho. Lo importante es que todo salió bien”, ha señalado Cheikh, restando importancia a su hazaña.

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Homenaje público

Tras conocerse su acción heroica, el Ayuntamiento de Gandía ha querido agradecer a Cheikh su valor y fue recibido junto a su familia y amigos por el alcalde de la localidad, José Manuel Prieto, que le ha trasladado el reconocimiento de toda la ciudad. “Se trata de una actitud heroica que merece ser reconocida por toda la ciudad. Cuando se encontró con una situación de peligro evidente, no dudó en actuar para ayudar a una persona que necesitaba auxilio. Su comportamiento representa los mejores valores de civismo, solidaridad y compromiso con los demás”, ha destacado Prieto.

El primer edil destacó, además, la vinculación de Diagne con Gandia, donde reside desde hace casi dos décadas y en la que está plenamente integrado. “Debemos sentirnos orgullosos de los gestos heroicos de nuestros ciudadanos y reconocer a quienes, como Cheikh, son capaces de actuar con valentía y generosidad ante situaciones extremas”, añadió.

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Un reconocimiento que Cheikh Diagne ha agradecido, aunque ha restado importancia a su actuación. "Hice lo que consideraba correcto en ese momento", ha explicado.