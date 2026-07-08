Celia Molina 08 JUL 2026 - 15:32h.

Robert Prevost se encuentra disfrutando de unos días libres en las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, un complejo de 55 hectáreas

La inesperada amiga en común que tienen el papa León XIV e Isa Pantoja: Prevost convivió con ella en una casa en Perú

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Después de su visita oficial a España - concretamente, por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias - y de haber presidido el último Consistorio de Cardenales, el papa León XIV ya está disfrutando de unas merecidas vacaciones. El pasado 6 de julio, la Oficina de Prensa de la Santa Sede informó que el pontífice estará en la residencia de verano hasta el próximo día 20, aunque luego volverá "por unos días más" en el mes de agosto.

"Espero que todos puedan disfrutar de unas vacaciones para recuperar su cuerpo y espíritu", dijo Prevost, en su último acto oficial, la tradicional bendición del Angelus en la plaza de San Pedro. Pero, ¿dónde está pasando sus días libres? ¿Qué lugar ha elegido el papa para descansar, tras un duro año en el que se posicionado en contra de las políticas del mismísimo Donald Trump?...

Aunque Prevost, el primer papa estadounidense, tiene muchas cosas en común con su predecesor, Francisco, en cuanto a su defensa de los derechos humanos, en cuestión de alojamientos, ha tomado una decisión contraria a la del fallecido Bergoglio.

Las Villas Pontificias de Castel Gandolfo

Francisco decidió no utilizar las Villas Pontificias de Castel Gandolfo como residencia de verano por motivos de austeridad - el prefirió pasar sus vacaciones de verano en la residencia de Santa Marta, dentro del propio Vaticano - pero León XIV sí ha recuperado esta tradición y se ha trasladado hasta allí, a 25 kilómetros al sur de Roma.

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Pío XII abrió esta residencia a los refugiados

El terreno entero cuenta con más de 55 hectáreas, es decir, que es más grande que la ciudad de Vaticano, que ocupa 44 hectáreas en total. Y, sobre él, hay construidos tres grandes edificios: el Palacio Apostólico, donde se suelen alojar los pontífices, y las Villas de Barberini y Cybo, todas ellas con jardines, ruinas romanas y áreas verdes. Además, el complejo tiene una piscina principal donde León XIV podrá refrescarse y nadar, pues sabemos que, a pesar de su avanzada edad, sigue siendo un gran deportista.

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El mismo Robert Prevost ha declarado públicamente que es un gran aficionado al tenis, aunque sus obligaciones como dirigente de la Santa Sede no le dejen mucho tiempo para practicarlo. Durante estas primeras semanas de sus vacaciones, estamos seguros de que aprovechará para entrenar en las instalaciones de las villas, de las que ya disfrutaron otros papas, como Juan Pablo II y Benedicto XVI.

No todos las usaron, por contra, de forma vacacional, pues el papa Pio XII abrió las puertas de esta gigantesca residencia papal para proteger a cerca de 12.000 personas que huían de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo a muchos judíos perseguidos. Todas las instalaciones se llenaron de refugiados desplazados, hasta el punto de 40 bebés nacieron en la cama del papa.