En dos viviendas de Torrevieja, los arrestados de entre 21 y 36 años preparaban la droga para luego venderla

La cocaína rosa que distribuía el grupo es a menudo una mezcla de ketamina, MDMA o anfetaminas

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AlicanteUn total de 11 personas, ocho hombres y tres mujeres, fueron detenidos en Torrevieja (Alicante) al desmantelarse dos laboratorios clandestinos de 'tusi', que vendían en zonas de ocio de la ciudad.

Así lo ha comunicado la Guardia Civil, que atribuye a los arrestados de entre 21 y 36 años los presuntos delitos de pertenencia a grupo criminal dedicado a la elaboración y la distribución de cocaína rosa.

El inicio de la llamada 'Operación Suebicum' tuvo lugar en marzo en el marco de la lucha contra el tráfico de drogas. Agentes investigaban una serie de robos con fuerza en domicilios y otros lugares de la localidad alicantina.

Cuando detuvieron al presunto autor de esos hechos, localizaron un inmueble en el que residía junto a otras personas. Las comprobaciones realizadas permitieron descubrir que se dedicaban a la venta de 'tusi'.

Ya están en libertad con medidas cautelares

La Benemérita ha detallado que registraron cuatro viviendas y en dos de ellas se producía la sustancia para su posterior comercialización. Tanto en la calle o en locales como en los mismos domicilios.

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Los agentes accedieron a ellos para arrestar a los integrantes de la banda e intervenir 12 gramos de 'tusi', 30 gramos de anfetamina, 820 euros en metálico y abundante instrumental destinado a la elaboración y dosificación de la droga.

Tras pasar a disposición judicial en Torrevieja, diez de los detenidos quedaron en libertad con la imposición de medidas cautelares. El otro ya estaba en prisión por los robos violentos.

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La cocaína rosa, una peligrosa mezcla de varias sustancias

Sobre la droga conocida como 'tusi', realmente no es cocaína como tal, sino que se obtiene de la mezcla de varias sustancias psicotrópicas, principalmente ketamina, MDMA o anfetaminas, y se tiñe de rosa.

Dada su composición aleatoria, el consumidor no sabe qué está tomando y esta circunstancia multiplica su peligrosidad. Aumenta el riesgo de sufrir una sobredosis, brotes psicóticos o crisis de ansiedad.

Así lo vienen advirtiendo las autoridades sanitarias ante su expansión en el ocio nocturno y las zonas costeras, pues la presencia de este producto en nuestro país no deja de crecer desde hace años.