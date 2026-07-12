Pulp regresó a Madrid tres décadas después con un show en el que su vocalista desplegó toda su experiencia en el escenario

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El Mad Cool Festival cerró este sábado las puertas de su décima edición tras una cuarta jornada protagonizada por el rock y los sonidos más clásicos que contó con las actuaciones de Nick Cave & The Bad Seeds, Pulp, David Byrne y The Black Crowes, entre otros artistas, reuniendo a más de 200.000 asistentes durante sus cuatro días de duración.

La banda británica Pulp regresó a Madrid tres décadas después con un show en el que su vocalista, Jarvis Cocker, desplegó toda su experiencia en el escenario, ofreciendo un concierto "lleno de contrastes" gracias a una puesta en escena "tan elegante como singular", según ha trasladado la organización del festival en un comunicado.

Otra puesta en escena "cuidada al detalle" fue la del cantante estadounidense David Byrne, que entre música y lenguaje visual interpretó un repertorio lleno de canciones para sus seguidores más nostálgicos, recuperando algunos de los temas más emblemáticos de Talking Heads, la banda que lideró. La pista del escenario Orange alcanzó uno de sus momentos más intensos con 'Psycho Killer', convertida en uno de los grandes hitos de la jornada.

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Nick Cave & The Bad Seeds elevaron la actuación "hasta una dimensión casi espiritual"

Por su parte, Nick Cave & The Bad Seeds, que llegaban como uno de los grandes reclamos de la noche, ofrecieron un espectáculo "impecable", acompañaron al líder de la banda, que elevó la actuación "hasta una dimensión casi espiritual". Con clásicos como 'O Children' y 'Red Right Hand' (más conocida por la serie 'Peaky Blinders'), cocinaron lentamente un cierre emocionante con 'Into My Arms', uno de los momentos más memorables del último día del festival.

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The Black Crowes llenaron el atardecer de puro rock and roll, protagonizado por una sucesión de 'riffs' icónicos. La voz inconfundible de Chris Robinson, perfectamente acompasada con la guitarra de su hermano Rich Robinson, condujo un concierto enérgico, en el que la banda recurrió a buena parte de su repertorio más emblemático para hacer vibrar el escenario Region of Madrid.

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Además, la banda británica Kasabian regresó a Mad Cool tras su paso por el festival en 2018, recitando éxitos como 'Club Foot' o 'Fire' liderados por Sergio Pizzorno. Igualmente, la singular voz de Jalen Ngonda, que inauguró la cuarta jornada, trasladó al público al soul de los sesenta y setenta, mientras que Matt Berninger aterrizó con un sonido envolvente y una presencia "magnética".

Nina Kraviz y Richie Hawtin: el espacio dedicado al techno

La última jornada también dedicó un espacio destacado al techno en su vertiente más pura. Nina Kraviz y Richie Hawtin transmitieron la energía del club con sesiones marcadas por la precisión, la intensidad y su dominio de los platos. La representación nacional estuvo en manos de AEREA, con un directo "cargado de personalidad", y de la DJ madrileña Luxi Villar, que completaron una programación electrónica "de gran nivel".

Asimismo, los escenarios Mahou Cinco Estrellas y Mahou Reserva acogieron una programación diversa e internacional, con nombres como Persia Holder, TTSSFU, The Reytons, Overpass y Supermodel, así como las bandas ganadoras de Mad Cool Talent, Bad Tomato y Break The Senses. El cierre quedó en manos de Yulie y KSAL, representantes de Mad Cool DJ Talent, que despidieron el festival con dos sesiones y pusieron el broche final a la celebración del décimo aniversario de Mad Cool Festival.