Iria Sebastià Valencia, 17 AGO 2026 - 19:30h.

Valencia es la ciudad con las tasas más caras en residuos

Los ciudadanos acuden para abonar el recibo retrasado de la tasa de basuras de 2025

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El proceso para pagar el recibo de la basura del 2025 está provocando largas colas de ciudadanos en diversos puntos de atención del Ayuntamiento de Valencia. La coincidencia del trámite con las altas temperaturas de agosto y la poca limpieza en las calles, han encendido el malestar vecinal.

Protestas en las redes

La indignación se ha trasladado a las redes sociales, donde algunos vecinos han denunciado el malor olor, la falta de limpieza de los contenedores y los insectos como cucarachas en las calles. Además, denuncian los plazos reducidos para abonar la tasa atrasada y la desprotección que sufren las personas mayores ante la brecha digital.

Julia Quilis, vecina de Valencia, explica la situación en sus redes y denuncia en la web de Telecinco: "Así estamos desde el sábado en Avenida Amado Granell Mesado en Valencia. Es una vergüenza".

Además, se dirige directamente al Ayuntamiento de Valencia, explicando que algunas personas necesitadas rebuscan en las basuras y sacan los residuos fuera de los contenedores y dejan "todo extendido". Desde su experiencia, afirma que los servicios no pasan a recogerlo y llevan semanas con este problema.

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Críticas de la oposición

Desde Compromís se ha calificado la situación como las "colas de la vergüenza" y se apunta directamente a la gestión del gobierno local de PP y Vox. La concejala Eva Coscollà sostiene que los avisos se están entregando con defectos, llegando en ocasiones de forma masiva a los buzones sin notificación personal previa. La edil recuerda que el cobro llega con un año de por retrasos en la confección del padrón y la tramitación del contrato.

El partido valenciano denuncia un intento de "maquillar los datos" por parte del consistorio. Según cifras oficiales aportadas en la segunda quincena de julio, solo se habían ingresado 6,7 millones de euros (un 14% de la previsión global de 47,6 millones) a pesar de haberse tramitado más del 70% de las notificaciones previstas.

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Por ello oposición y vecinos, reclaman una ampliación del periodo voluntario de pago y un cambio en la operativa de distribución. El objetivo es implantar un modelo similar al del IBI que evite el desplazamiento a las dependencias municipales, librando a la ciudadanía de soportar esperas bajo el sol.