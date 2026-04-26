Raquel Noya Valencia, 26 ABR 2026 - 12:00h.

Se prevé que la nueva Ordenanza de Limpieza pase al Pleno del 30 de abril para su aprobación definitiva

Dejar excrementos de mascotas en la calle podría suponer una sanción de 1.500 euros y 3.000 si son residuos industriales

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Mantener las calles limpias es fundamental para garantizar una buena calidad de vida, proteger la salud pública y cuidar la imagen de una ciudad, así que el Ayuntamiento de Valencia en aras de disuadir a los ciudadanos que no estén por la labor de contribuir a mantener limpios los espacios urbanos decidió, a finales de 2025, endurecer las sanciones actuales, reformando su Ordenanza de Limpieza ó su Ordenanza de Limpieza y aplicando multas que irían de los 750 a 3.000 euros.

Ahora, a través de su Comisión de Urbanismo, ha dado luz verde a la versión definitiva de esta nueva Ordenanza de limpieza urbana y gestión de residuos. El texto introduce un endurecimiento de las sanciones frente a comportamientos incívicos, con multas que pueden alcanzar los 3.000 euros por ensuciar la ciudad. Una norma que se prevé que pase al Pleno del 30 de abril para su aprobación final.

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La revisión de la ordenanza busca ajustarse a la legislación autonómica y estatal vigente en materia de residuos, al tiempo que refuerza el sistema sancionador para asegurar el cumplimiento de las normas de limpieza y tratamiento de desechos.

Sanciones más estrictas

Entre las conductas, que podrán acarrear multas de hasta 3.000 euros, se incluye abandonar basura u otros residuos en la vía pública, así como cualquier acción que perjudique la limpieza urbana. Tirar colillas, papeles, chicles o restos similares fuera de las papeleras podrá ser sancionado con hasta 1.500 euros.

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Asimismo, depositar bolsas de basura doméstica o comercial en papeleras, o introducir objetos que sobresalgan de ellas, se castigará con sanciones de entre 1.500 y 3.000 euros. También se penalizarán conductas como escupir o realizar necesidades fisiológicas en la calle, con multas que oscilarán entre 750 y 3.000 euros.

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En el caso de pintadas o grafitis en elementos con protección patrimonial, las sanciones se situarán entre 1.500 y 3.000 euros. No retirar escombros o restos de obras de la vía pública podrá suponer multas de entre 750 y 1.500 euros.

Mascotas, reciclaje y residuos voluminosos

La normativa también refuerza el control sobre la suciedad generada por animales: no recoger los excrementos o no limpiar las micciones de las mascotas podrá implicar sanciones de hasta 1.500 euros.

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Por otro lado, se pretende impulsar la separación de residuos en origen para favorecer el reciclaje. Depositar basura en contenedores incorrectos o fuera de los espacios habilitados podrá conllevar multas de hasta 3.000 euros. Esa misma cuantía se aplicará al abandono de residuos industriales, como palés o escombros, en la vía pública o junto a contenedores.

En cuanto a los residuos voluminosos, dejarlos fuera de los canales establecidos se sancionará con entre 750 y 3.000 euros. También se penalizará rebuscar en los residuos ya depositados, manipular contenedores o moverlos de su ubicación habitual.

Marco legal y alegaciones

La ordenanza incorpora las últimas actualizaciones normativas, incluyendo la legislación estatal y autonómica sobre residuos. Durante su exposición pública se presentaron alegaciones por parte de entidades del sector del vidrio y la hostelería, pero fueron desestimadas por los servicios municipales al considerar que no encajaban con el objetivo de la norma o no eran necesarias.

Los informes técnicos también concluyen que el sistema de recogida puerta a puerta no puede ser opcional en el ámbito comercial afectado, ya que contribuye a reducir la presencia de contenedores en la calle y minimiza las molestias, especialmente en zonas con terrazas.