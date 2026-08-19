Según José Luis Azabal, alcalde de Pinofranqueado, apunta a que el fuego se originó sobre las 14:30, que "no es una hora muy habitual para los incendios de Las Hurdes"

El nuevo escenario del fuego en España: menos incendios, pero más devastadores con un coste de hasta 3.800 millones de euros

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El incendio forestal declarado este martes en el término municipal de Pinofranqueado, en la comarca de las Hurdes, Cáceres, ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar, según las primeras estimaciones de la Junta de Extremadura, que mantiene la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante Incendios Forestales (Infocaex). El fuego también ha quemado tres viviendas habituales en la alquería de Avellanar. Para José Luis Azabal, alcalde de esta localidad extremeña, el origen de las llamas podría haber sido intencionado.

"Estamos hablando de que no había tormenta ayer, no ha habido rayos, así que hay que hablar de que ha sido un fuego intencionado", ha expresado a los medios el regidor de este municipio, quien también ha precisado que el fuego se originó sobre las 14:30, que "no es una hora muy habitual para los incendios de Las Hurdes".

En esta comarca, ha lamentado, están "acostumbrados" a sufrir todos los años incendios y en los últimos con "muy mala suerte", para añadir que "casi ya la mitad del término municipal ha sufrido un incendio".

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"Esperemos que con esto aprendamos algo y cambiemos la política forestal, sobre todo en la comarca de Las Hurdes, porque no puede ser que todos los años tengamos la misma película" con incendios y vecinos evacuados, lo que es una "desgracia", ha apuntado.

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700 personas evacuadas

Unas 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes 'Gregorio Marañón' de Caminomorisco. También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa. Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres.

Durante la noche han trabajado sobre el terreno 150 efectivos en un dispositivo formado por trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

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Junto al Plan Infoex, se han incorporado efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y han continuado medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), bomberos de la Diputación de Cáceres (Sepei), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (InfoCyL).

Colaboración con los equipos e extinción

Anoche, a las 22:45 horas, tuvo lugar la primera reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) del Plan Infocaex, presidida por el director del plan y vicepresidente, consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y este miércoles a las 10:00 horas será la segunda. El Puesto de Mando Avanzado (PMA) se encuentra instalado en la Cooperativa Apihurdes, en la localidad de Pinofranqueado.

Desde la dirección del Plan Infocaex se recuerda que, ante una activación, la población debe seguir las instrucciones de las autoridades, informarse a través de canales oficiales, y alejarse del incendio y de las zonas donde operen medios aéreos y terrestres.

Se debe igualmente colaborar con los equipos de extinción y no obstaculizar caminos de accesos, así como no utilizar drones por el riesgo de provocar accidentes graves y obstaculizar la labor de los medios aéreos.