Carlos Plá Valencia, 22 SEP 2026 - 19:30h.

El pastoreo ecológico contribuye de manera natural a mantener despejada la vegetación, reduciendo la acumulación de biomasa y favoreciendo el mantenimiento del ecosistema

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Los visitantes del parque natural del Montgó van a poder encontrarse en los próximos meses con un gran rebaño de cabras pastando por esta zona de gran valor ecológico. El Ayuntamiento de Jávea retoma así la iniciativa de pastoreo ecológico puesta en marcha a principios de año como herramienta natural para la prevención de incendios forestales y el mantenimiento de los espacios naturales.

Un total de 250 cabras van a contribuir en los trabajos de reducción de la vegetación y de la carga de combustible vegetal, especialmente en aquellas áreas próximas al interfaz urbano-forestal, donde la prevención resulta especialmente importante para mejorar la seguridad de las viviendas y de la población.

Esta actuación da continuidad a la prueba piloto iniciada en enero, que permitió comprobar los beneficios del pastoreo controlado como método de gestión forestal. El ganado contribuye de manera natural a mantener despejada la vegetación, reduciendo la acumulación de biomasa y favoreciendo al mismo tiempo el mantenimiento de los ecosistemas.

El Ayuntamiento apuesta así por dar continuidad a una fórmula que combina prevención de incendios, sostenibilidad y recuperación de prácticas tradicionales, utilizando el propio ganado como herramienta de gestión del territorio.

Salvaguarda de especies protegidas

El pastoreo se realiza de forma planificada y bajo supervisión, siguiendo en todo momento las indicaciones y criterios establecidos por el Parque Natural del Montgó. Las cabras no acceden a las zonas especialmente sensibles, como las microrreservas de flora y otros espacios donde se encuentran especies protegidas, garantizando la conservación de estos enclaves.

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La iniciativa cuenta con la coordinación del Ayuntamiento de Jávea, Creama y el Parque Natural del Montgó, junto con el sector ganadero, y forma parte de la estrategia municipal para reforzar los trabajos de prevención durante todo el año.

El Ayuntamiento seguirá estudiando la aplicación de este sistema de pastoreo en otras zonas del término municipal, complementándolo con los trabajos forestales y de limpieza que se desarrollan desde las diferentes administraciones y servicios de emergencia.