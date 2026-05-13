Mabel Cupet Sevilla, 13 MAY 2026 - 16:36h.

El animal llegó a la orilla en evidente estado de debilidad y, a pesar de la rápida movilización de los servicios de emergencia, fallecía poco después

Los servicios de conservación marina aconsejan no manipular al animal ni intentar devolverlo al mar, ya que suelen estar herido, desorientado o extremadamente debilitado, lo que podría agravar su situación

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Un delfín común ha aparecido varado este miércoles en la playa de Playamarina, en el término municipal de Mijas. A pesar de la rápida movilización de los servicios de emergencia y de los equipos especializados, el cetáceo ha fallecido a los pocos minutos del varamiento.

Según han informado los equipos intervinientes, el dispositivo se activó tras la comunicación del aviso por parte de la Policía Local de Mijas, que alertó de la presencia del animal en la orilla en evidente estado de debilidad. A partir de ese momento se desplazaron efectivos de la Junta de Andalucía y personal especializado en fauna marina.

Dispositivo de intervención y apoyo veterinario

En la actuación han participado técnicos de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y voluntarios de la entidad Creamar Mijas, que colaboraron en las labores de apoyo y coordinación en la playa.

Desde la organización se ha agradecido también la colaboración del Hospital Veterinario Bluecare Partners, que facilitó material, camillas e instalaciones para poder atender al animal. El espacio fue utilizado posteriormente por el personal del CEGMA del Estrecho (Centro de Gestión del Medio Marino de la Junta de Andalucía), donde se practicó la necropsia para tratar de determinar las causas del varamiento.

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Pese a los esfuerzos realizados, el estado del delfín era extremadamente crítico y no fue posible su recuperación.

Un fenómeno que requiere protocolos específicos

Los varamientos de cetáceos, como el ocurrido en Playamarina, son episodios relativamente frecuentes en el litoral andaluz y requieren una actuación rápida y coordinada para aumentar las posibilidades de supervivencia del animal y garantizar la seguridad de las personas.

Las autoridades recuerdan que, ante un caso de estas características, lo primero que debe hacerse es contactar con el teléfono de emergencias 112, que activa el protocolo correspondiente y moviliza a los equipos especializados.

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Recomendaciones ante el hallazgo de un cetáceo varado

Desde los servicios de conservación marina se insiste en la importancia de no manipular al animal ni intentar devolverlo al mar, ya que en muchos casos se encuentra herido, desorientado o extremadamente debilitado, lo que podría agravar su situación.

Mientras llegan los equipos de intervención, se recomienda mantener la distancia para no causarle estrés adicional. Solo en casos excepcionales y bajo indicación de los especialistas se debe actuar, evitando siempre tirar de la cola o forzar su movimiento.

En caso de asistencia básica, los expertos señalan que el animal debe mantenerse húmedo, especialmente en zonas de exposición al sol, cubriéndolo con toallas mojadas sin obstruir el espiráculo, el orificio por el que respira. También puede ser útil estabilizar su posición en la arena para evitar lesiones adicionales.

Una intervención coordinada para mejorar la respuesta

Aunque en este caso el desenlace ha sido fatal, los equipos implicados han destacado la importancia de la coordinación entre administraciones, cuerpos de seguridad, personal veterinario y voluntariado especializado.

La actuación ha permitido, al menos, realizar el estudio posterior del ejemplar, que ayudará a comprender mejor las causas del varamiento y contribuirá a mejorar la respuesta en futuros incidentes en el litoral andaluz.