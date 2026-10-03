La naviera celebra su Pet Week con un concurso de vídeos protagonizados por animales de compañía

El ganador podrá disfrutar de un viaje para dos personas y su mascota, además de una noche en un hotel pet friendly

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Baleària ha puesto en marcha una iniciativa para encontrar a su mascota más VIP coincidiendo con su Pet Week, una semana dedicada a los animales de compañía que se celebra del 29 de septiembre al 4 de octubre. La propuesta incluye un concurso en redes sociales en el que los propietarios podrán mostrar las habilidades de sus perros, gatos u otros animales de compañía. El objetivo es elegir a la mascota más carismática de Baleària y convertirla en protagonista de la campaña de la compañía.

Cómo participar en el concurso de Baleària

La iniciativa, denominada Pet Talent Baleària, está abierta a los propietarios que quieran presumir del talento de sus mascotas a través de Instagram. Para participar es necesario publicar un vídeo del animal utilizando la canción oficial de la campaña y mencionar a Baleària en la publicación. El plazo para enviar las candidaturas permanece abierto hasta el próximo 20 de octubre.

El premio contempla una experiencia pensada para disfrutar en compañía del animal. El ganador podrá realizar un viaje con Baleària para dos personas y una mascota, además de disfrutar de una noche en un alojamiento pet friendly a elegir entre Baleares, Canarias o la Península. Además, la mascota seleccionada podría aparecer en el videoclip oficial de la campaña o en futuras acciones promocionales de la naviera.

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Una semana dedicada a las mascotas

La convocatoria forma parte de la Pet Week, una iniciativa que coincide con la celebración del Día Mundial de los Animales. Durante estos días, las mascotas se convierten en las protagonistas de distintas actividades y acciones especiales organizadas por Baleària. La compañía busca así poner el foco en las posibilidades que tienen los pasajeros que quieren viajar por mar acompañados de sus animales.

La celebración también llegará a algunos de los buques de la compañía. En los barcos Mercedes Pinto y Pepita Castellví se instalará una alfombra roja y un photocall para que los animales puedan participar en un particular desfile. Los pasajeros podrán fotografiar a sus mascotas durante la experiencia y los socios de Baleària Club podrán recibir incluso una fotografía impresa en formato imán.

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Opciones para viajar con animales a bordo

Más allá del concurso, Baleària cuenta con distintas alternativas para que los animales puedan acompañar a sus propietarios durante los trayectos. Entre ellas se encuentran los camarotes pet friendly, las zonas exteriores de paseo y las denominadas Casitas de Calma, diseñadas para reducir los estímulos que pueden alterar a los animales.

Las Casitas de Calma incorporan en algunos buques sistemas de webcam que permiten a los propietarios comprobar desde sus dispositivos cómo se encuentra su mascota durante la navegación. También existen modalidades que permiten a determinados animales viajar cerca de sus dueños en los salones de pasajeros. En el caso de las mascotas que viajan en transportín, este puede situarse junto al pasajero dependiendo de la modalidad y del buque.

Viajar con mascotas, cada vez más presente

La iniciativa refleja también el creciente protagonismo de los animales de compañía en los desplazamientos y las vacaciones de muchas familias. Baleària ha desarrollado diferentes servicios destinados específicamente a quienes no quieren separarse de sus mascotas durante sus viajes en ferry. Entre ellos figuran alojamientos adaptados, espacios para el descanso y zonas exteriores para que los perros puedan pasear cuando el buque dispone de instalaciones adecuadas.

Informativos Telecinco también ha abordado recientemente la relación entre las personas y sus animales de compañía. Un reportaje publicado el 15 de septiembre analizaba cómo las mascotas han pasado a ocupar un papel cada vez más importante dentro de los hogares españoles. Además, el medio recogía la opinión de expertos sobre la creciente humanización de los animales y sobre el vínculo emocional que se establece entre propietarios y mascotas.