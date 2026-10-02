Claudia Barraso 02 OCT 2026 - 23:23h.

La influencer ha contando en una publicación cómo sucedieron los hechos y ha enseñado las heridas

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La influencer María Reus Huang ha contado entre lágrimas que sufrió una agresión en la calle por parte de dos seguidoras y que tuvo que acudir a urgencias debido a las lesiones que le provocaron. Así lo ha relatado en un vídeo donde, rota por el shock, enseña algunas de las fotos con las heridas y golpes.

"Sufrí una agresión en la calle hace unos días. Me reconocieron dos chicas, hubo un intercambio de sonrisas y no le di más importancia porque iba con mi música, feliz a comprar. De la nada noté un golpe en la nuca y lo siguiente es que estaba en el suelo. Salieron corriendo y yo estaba en estado de shock y volví a mi casa. Sigo sin entenderlo porque intento siempre hacer todo con muchísimo respeto y muchísimo amor", dice en el vídeo.

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Un mensaje claro a sus agresoras

"Lo único que no voy a permitir es que dos personas logren que salga con miedo a la calle, que me esconda, o peor que me vuela una persona fría. Me niego a que la maldad de dos personas cambie mi forma de ser y me haga desconfiar de la bondad del resto", añade.

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Además, en sus historias, también ha querido dejar claro que está bien pese a los golpes que recibió en mitad de la calle: "La noticia más desagradable que he tenido que compartir en todos estos años. Pero me quedo con las buenas personitas que si existen en el mundo. Os quiero tesoros. Pd: ya se han tomado medidas con lo ocurrido, no os preocupéis. Ahora estoy con mi familia en la casa de los abuelitos".

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Arropada por su familia

En otros vídeos publicados, ha querido dejar claro que se encuentra rodeada con su familia y que está mejor de aquellas heridas: "También tranquilizaros de que me examinaron en urgencias y no tengo nada grave más allá de lo que veis en las imágenes".

"Me paso por aquí también para tranquilizaros de que estoy bien dentro de lo que cabe, en la casa de mis abuelos, muy arropada por mi familia. Lo que os digo en el vídeo es verdad, no voy a dejar de ser yo por personas que no están muy bien de la cabecita".

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Desde que pasó lo ocurrido, la joven ha evitado estar en la calle hasta que "hoy he salido por primera vez en la calle y me he encontrado con cada avalancha de tesoros y me he hecho fotos con mucha gente, pero iba maquillada y tapada. Me he hecho las fotos muy feliz, con una muchacha me he puesto a llorar incluso":