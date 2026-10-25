Carlos Plá Valencia, 25 OCT 2026 - 20:45h.

21 artistas internacionales participan en "Aixopluc", un disco que incorpora sonidos ambientales de la Sierra de Espadán grabados por el músico Alberto Lucendo antes del incendio

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Los sonidos de lluvia, truenos, granizo, viento y cascadas naturales, grabados por el artista Alberto Lucendo en la Sierra de Espadán antes del incendio que calcinó el 12% de este parque natural el pasado mes de julio, son el origen de "Aixopluc", un nuevo proyecto musical que reúne a 21 artistas procedentes de diferentes lugares del mundo con el objetivo solidario de contribuir a la recuperación de este pulmón verde de la provincia de Castellón.

Unidos por la música ambient, experimental y electroacústica, lo que comenzó como un pequeño gesto personal de Lucendo se ha convertido en un proyecto colectivo en el que los autores, que quizá nunca han visitado la sierra, conecten con el paisaje a través del sonido.

Cada artista debía incorporar al menos una de las grabaciones de campo de Alberto Lucendo. Unas veces estos sonidos se oyen con claridad, otras, quedan enterrados en la música y transformados hasta casi no reconocerse. Sin embargo, están presentes a lo largo de toda la compilación y conectan cada pista con el mismo lugar y el mismo día. Unas semanas después, el paisaje de esas grabaciones ardía, convirtiéndose en un pequeño documento sonoro de la Sierra justo antes del incendio.

Aixopluc

Aixopluc es una palabra valenciana que significa refugio, cobijo, un lugar donde resguardarse de la lluvia y los elementos. "El título nace de aquel día en la montaña, cuando nos refugiamos del granizo dentro de una cueva", explica Lucendo.

Un título que también es una metáfora. "La música puede ser un refugio, una pequeña sombrilla bajo la que reunirse en torno a un lugar y una causa común. Aixopluc intenta crear ese refugio a través del sonido", afirma el artista.

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Un proyecto artístico que tiene como imagen de la portada del disco una pintura al óleo original de gran formato del joven pintor local Carlos Pesudo, creada en diálogo con el paisaje y la vida cultural de Castellón. La portada fue diseñada por Albert Ribot, pintor y fotógrafo responsable de la identidad visual de la discográfica El Manto, quien también escribió un breve poema dedicado a la Sierra. "Se desvanecen cientos de años de vida, lunas / soles, pasos / raíces / juegos, agua y tierra / verde, y sólo se queda muerte, por una injusta llama que no ilumina, solo, desvanece.

Proyecto solidario

Todos los beneficios de este disco se destinarán a la Societat d’Amics de la Serra d’Espadà (SASE), una organización que lleva décadas defendiendo y promoviendo los valores naturales y culturales de este parque natural mediante voluntariado ambiental, gestión forestal, mantenimiento de senderos y educación ambiental. Tras el incendio forestal de 2026, SASE también ha contribuido a coordinar a organizaciones locales que trabajan por la recuperación de la Sierra.