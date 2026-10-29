Raquel Noya Lugo, 29 OCT 2026 - 14:13h.

Su familia, que vive en Barcelona, recibió una pista que sitúa al podenco por última vez entre Monforte de Lemos y Bóveda

Una señora les aseguró, hace dos semanas, que era él “al cien por cien”, pero la familia prefiere actuar con cautela

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Casi siete meses después de su desaparición, la búsqueda de Blau continúa. Su familia, residente en Barcelona, no pierde la esperanza de recuperar al podenco, de nueve años, que se perdió el pasado 3 de abril en Quiroga (Lugo). Para tratar de dar con su paradero, sus propietarios ofrecen ahora una recompensa de 500 euros a quien consiga localizarlo y facilitar su regreso a casa.

Pilar Rodríguez, su dueña, recibió recientemente una información que ha vuelto a poner el foco en el sur de Lugo: “Una señora nos envió un mensaje hace unas dos semanas asegurando al cien por cien que era él”. Según los datos que le trasladaba, se encontraba en la zona de Monforte de Lemos y Bóveda. Pero, pese a esta nueva pista, la familia prefiere actuar con cautela después de varios avisos que terminaron sin éxito.

"No me doy por vencida, pero ya estoy muy desanimada", reconoce Pilar desde Barcelona, que confiesa a Informativos Telecinco haber “bombardeado las redes”, sin éxito. Ella y sus allegados se han desplazado hasta en cuatro ocasiones a Galicia tras recibir llamadas de personas que aseguraban haber visto al animal. Esta vez, sin embargo, no viajarán hasta tener garantías de que la pista es fiable: “Es que es como buscar una aguja en un pajar”, asegura.

Un perro asustado al que no hay que intentar coger

La familia insiste en que, si alguien ve a Blau, no debe intentar atraparlo ni perseguirlo. El animal ya huyó en anteriores ocasiones cuando trataron de acercarse a él y podría volver a escapar si se siente acorralado.

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La recomendación es anotar el lugar exacto en el que se encuentra, tomar una fotografía o grabar un vídeo desde la distancia y comunicarlo a sus propietarios. Para ello, han facilitado los teléfonos 616 06 43 92 y 685 77 78 21, a los que se puede trasladar cualquier información que ayude a localizarlo.

Blau es un podenco de color canela o marrón, con la punta de la cola blanca. Lleva microchip, está castrado y tiene un diente delantero roto. Estos rasgos pueden ayudar a identificarlo si alguien se cruza con él.

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Desapareció al salir detrás de unas ovejas

La desaparición se produjo el 3 de abril en Vilarmel, en el municipio lucense de Quiroga, adonde la familia se había desplazado para pasar las vacaciones de Semana Santa. “Blau salió corriendo tras unas ovejas con el perro de mi padre”, explica Pilar, “y ya no regresó”, concreta.

Desde entonces, Pilar Rodríguez y los suyos han recurrido a las redes sociales y a la colocación de carteles en localidades próximas para intentar encontrarlo, aunque Pilar se decanta más porque esté con algún cazador. Tampoco descarta la idea de que pueda estar muerto: “Hay muchos jabalíes y muchos animales salvajes en la zona”, justifica, aunque prefiere, por ahora, mantener un hilito de esperanza.

La búsqueda también ha llevado a la familia a seguir pistas fuera de la provincia de Lugo.

En julio recibieron avisos que situaban al perro en la provincia de Ourense, concretamente en la zona de Melón y cerca del túnel de Alongos, en la autovía A-52. La Guardia Civil llegó a intentar rescatarlo, pero Blau estaba muy asustado y escapó.

Ahora, la nueva información sobre su posible presencia entre Monforte y Bóveda vuelve a abrir una puerta a la esperanza. La familia mantiene activa la búsqueda y confía en que la recompensa de 500 euros anime a quienes puedan aportar datos fiables a ponerse en contacto con ellos. El objetivo sigue siendo el mismo desde abril: encontrar a Blau y conseguir que vuelva con los suyos.