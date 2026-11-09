Carlos Plá Valencia, 09 NOV 2026 - 17:10h.

Tras superar exigentes pruebas clasificatorias, este joven de Onda (Castellón) ha tenido que debatir con estudiantes de todo el mundo temas de cooperación que afectan a Europa

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Aithor, un joven alumno de segundo de Bachillerato del IES Serra d’Espadà de Onda (Castellón) ha pasado de debatir en clase con sus compañeros de instituto a negociar en inglés sobre inmigración y fronteras con los mejores estudiantes de todo el mundo en oratoria en la 7ª Sesión Euromediterránea del Modelo de Parlamento Europeo (MEP), celebrada en la isla griega de Zante, en representación de España. "Es una experiencia agotadora, se trabaja mucho, se duerme poco, son sesiones muy largas en un entorno muy competitivo. La gente viene muy preparada y la experiencia es impresionante, a nivel personal te cambia muchísimo", explica Aithor Tomás Pérez.

Antes de llegar a Grecia, superó las exigentes pruebas clasificatorias, primero las autonómicas realizadas en Les Corts, y las nacionales celebradas en el Congreso de los Diputados, para unirse a un grupo de 20 jóvenes españoles, que fueron seleccionados para este prestigioso encuentro internacional en el que simulan el trabajo parlamentario europeo enfocado en la cooperación y los asuntos de la región. "El objetivo es demostrar que el Parlamento Europeo podría funcionar mejor, empezar de cero con alumnos y ver cómo se podría organizar si realmente la gente se esforzara por buscar el bien común", señala.

Entre el 8 al 14 de octubre pasados, Aithor se unió a la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE), dedicada a la inmigración y la gestión de fronteras, un tema de plena actualidad en Europa y especialmente en países mediterráneos como España. "Nuestro trabajo era sacar una propuesta para regularizar la inmigración ilegal respetando los derechos humanos y demostrar que sí se puede hacer si se quiere favorecer a la Unión Europea. La mejor opción es integrar a los inmigrantes en la sociedad y que contribuyan al país", afirma.

La propuesta de su grupo llegó a la Asamblea General, pero finalmente no fue aprobada. "Esto también es un reflejo de lo que es el Parlamento Europeo. Muchos votos se hacen por diferentes intereses y no porque no sean positivas o no. Creo que hay un gran margen de mejora, hay que priorizar el objetivo de alcanzar acuerdos y solucionar problemas", señala el joven, que