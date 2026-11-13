Carlos Plá Valencia, 13 NOV 2026 - 12:49h.

Los efectivos han tenido que hacer uso de una grúa, después de fracasar otros métodos, para bajar al animal de la copa de un pino en un parque

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Los Bomberos de Castellón han rescatado a un gatito que llevaba varios días atrapado en lo alto de un árbol en el parque de El Pinar en el Grau de Castellón. Fueron los propios vecinos los que avisaron a los servicios de emergencia al escuchar los maullidos de la pequeña cría.

Un rescate complicado ya que el animal estaba en la copa de un pino y los vecinos no podían alcanzarlo. Los efectivos han tenido que hacer uso de una grúa, después de fracasar otros métodos, como hacerlo bajar con una manguera a presión, desestimado por el riesgo para el animal.

Una vez conseguido, los bomberos han compartido en sus redes sociales el operativo. "La protección de los animales y su bienestar también forman parte de nuestra función. Porque nuestra labor es proteger y ayudar, y eso incluye también a quienes no pueden pedirnos ayuda con palabras", han explicado los bomberos en redes sociales.